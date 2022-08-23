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Динамо пропускает от Бенфики в ответном матче
Забил опытный Отаменди
Скріншот з трансляції
Киевское "Динамо" пропускает первый гол в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".
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После поадчи с правого края забил Николас Отаменди - защитник выиграл верховую борьбу и замкнул дальнюю стойку. Что интересно, голевой ассист совершил бывший игрок "Шахтера" Давид Нерес.
Отметим, что в течение всех 27 минут инициативой владеет "Бенфика". Статистика по ударам сейчас 10:2 в пользу португальцев. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне
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