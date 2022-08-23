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Динамо пропускает от Бенфики в ответном матче

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Забил опытный Отаменди

Динамо пропускает от Бенфики в ответном матче

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

Киевское "Динамо" пропускает первый гол в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против "Бенфики".

  • Все самые яркие моменты матча Бенфика – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

После поадчи с правого края забил Николас Отаменди - защитник выиграл верховую борьбу и замкнул дальнюю стойку. Что интересно, голевой ассист совершил бывший игрок "Шахтера" Давид Нерес.

Отметим, что в течение всех 27 минут инициативой владеет "Бенфика". Статистика по ударам сейчас 10:2 в пользу португальцев. Следить за игрой вы можете в нашем текстовом онлайне здесь.

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В статье: Николас Отаменди Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев)
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Комментарии (6)
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storm_ua (Николаев)
23.08.2022 в 22:53
Тупо ничтожества, нет ни капли стыда, спортивной злости.....тупо наполучали полный тазик огурцов....и ходят довольные...С другой стороны, а что могут создать вонючие бандюки, руководящие футбольными клубами...Сплошное убожество...лучше бы не выходили на матч, позорные ослы.
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Karamba911 (Львів)
23.08.2022 в 22:44
Які вони всі немічні та безнадійні. По скорше цей матч би закінчився. То піз..ец!!!!
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0
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Лекарь (село Дарниця)
23.08.2022 в 22:46
Це не "піз...ец!!!!", це наша реальність. Не перший раз для Динамо 5 штук від Бенфіки отримувати. Є шанс на рекорд. Це я вам, як вболівальник Динамо, кажу....
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+1
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Niva Vinnitsa
23.08.2022 в 22:34
Да ладно…ну нічого відіграють 3 м’яча ;)
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0
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George_D (Харьков)
23.08.2022 в 22:42
Ну три - это всего лишь овертайм и возможно пенальти. Надо 4, чтоб уж наверняка! :)
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0
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Лекарь (село Дарниця)
23.08.2022 в 22:45
Зрозуміло, що ніхто нічого не відіграє. Наша мета: не пропустити п"ять
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+1
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