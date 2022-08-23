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Ошибка Сироты. Динамо во второй раз пропускает от Бенфики

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Уже 2:0

Ошибка Сироты. Динамо во второй раз пропускает от Бенфики

Скріншот з трансляції

UA-Футбол
Новина українською

"Динамо" еще до перерыва пропускает второй гол от "Бенфики".

  • Все самые яркие моменты матча Бенфика – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

Его на свой счет записал Рафа Силва после обрезки у своей штрафной Сироты.

Напомним, что первый поединок между соперниками завершился победой лиссабонских "орлов" 2:0. Поэтому для выхода в следующий раунд киевлянам теперь в ответ нужно забивать не менее четырех. Следить за игрой вы можете в нашей текстовой трансляции здесь.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Динамо (Киев) Рафаэл Силва
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