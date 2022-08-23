Ошибка Сироты. Динамо во второй раз пропускает от Бенфики

"Динамо" еще до перерыва пропускает второй гол от "Бенфики".

Все самые яркие моменты матча Бенфика – Динамо Киев доступны в режиме Live в нашем Telegram

Его на свой счет записал Рафа Силва после обрезки у своей штрафной Сироты.