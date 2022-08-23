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Ошибка Сироты. Динамо во второй раз пропускает от Бенфики
Уже 2:0
Скріншот з трансляції
"Динамо" еще до перерыва пропускает второй гол от "Бенфики".
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Его на свой счет записал Рафа Силва после обрезки у своей штрафной Сироты.
Напомним, что первый поединок между соперниками завершился победой лиссабонских "орлов" 2:0. Поэтому для выхода в следующий раунд киевлянам теперь в ответ нужно забивать не менее четырех. Следить за игрой вы можете в нашей текстовой трансляции
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