"Группа интересная и сильная". Новичок Шахтера оценил жребий Лиги чемпионов

Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков высказал свое мнение относительно соперников в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" сыграют в одной группе с "Реалом", "РБ Лейпциг" и "Селтиком".

– Какие общие впечатления после жеребьевки? "Шахтеру" достался сильный жребий?

– Конечно, в Лиге чемпионов нет слабого жребия. У "Шахтера" есть опыт с "Реалом", я в последний год немного играл против "Селтика". Считаю, группа интересная и сильная.

– Какие сильные стороны выделишь у "Селтика"?

– Поддержка трибун. Во время моего последнего матча в Шотландии на стадионе было около 50 тысяч зрителей, и все пели и поддерживали команду.

– Насколько хорошо знаете соперников, уже думали о персональных противостояниях?

– Разберем каждого соперника ближе к играм и будем готовиться в следующие недели.

– Что в этих матчах будет давать дополнительную мотивацию?

– Все знают о ситуации в нашей стране. Каждый вышедший на поле будет отдаваться по максимуму.

– Судаков и другие молодые ребята уже рассказывали, каково обыграть "Реал"?

– Думаю, будет видеоанализ, и я все увижу собственными глазами.

– Когда тебя можно будет увидеть на футбольном поле?

– Посмотрим, но уже сегодня я провел первую полноценную тренировку. Мне нужно немного времени на восстановление функциональных кондиций, - сказав Зубков.