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"Группа интересная и сильная". Новичок Шахтера оценил жребий Лиги чемпионов
"Горняки" в третий раз подряд встретятся с "Реалом"
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник "Шахтера" Александр Зубков высказал свое мнение относительно соперников в групповом этапе Лиги чемпионов. Напомним, "горняки" сыграют в одной группе с "Реалом", "РБ Лейпциг" и "Селтиком".
– Какие общие впечатления после жеребьевки? "Шахтеру" достался сильный жребий?
– Конечно, в Лиге чемпионов нет слабого жребия. У "Шахтера" есть опыт с "Реалом", я в последний год немного играл против "Селтика". Считаю, группа интересная и сильная.
– Какие сильные стороны выделишь у "Селтика"?
– Поддержка трибун. Во время моего последнего матча в Шотландии на стадионе было около 50 тысяч зрителей, и все пели и поддерживали команду.
– Насколько хорошо знаете соперников, уже думали о персональных противостояниях?
– Разберем каждого соперника ближе к играм и будем готовиться в следующие недели.
– Что в этих матчах будет давать дополнительную мотивацию?
– Все знают о ситуации в нашей стране. Каждый вышедший на поле будет отдаваться по максимуму.
– Судаков и другие молодые ребята уже рассказывали, каково обыграть "Реал"?
– Думаю, будет видеоанализ, и я все увижу собственными глазами.
– Когда тебя можно будет увидеть на футбольном поле?
– Посмотрим, но уже сегодня я провел первую полноценную тренировку. Мне нужно немного времени на восстановление функциональных кондиций, - сказав Зубков.
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