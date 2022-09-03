Милан заявился на Лигу чемпионов без Ибрагимовича

Итальянский “Милан” опубликовал свою заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

В итоговый список не вошел 40-летний нападающий Златан Ибрагимович. Также места в заявке не нашлось трем новичкам Астеру Вранксу, Малику Тиаву и Ясину Адли, а кроме них не сыграют в группе ЛЧ еще Чиприан Тетерушану и Тьемуе Бакайоко.

Если с опытным шведом все ясно – он продолжает восстанавливаться от травмы, то причиной отсеивания еще пяти футболистов, скорее всего, стали ограничения ФФП. Поэтому Пиоли был вынужден выбирать кого именно не включать в заявку.

Отметим, что "Милан" попал в квартет с "Челси", "Зальцбургом" и загребским "Динамо". Первый поединок итальянцы проведут в Австрии против "быков" 6 сентября.