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Милан заявился на Лигу чемпионов без Ибрагимовича
Также в список не попали еще пятеро игроков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Итальянский “Милан” опубликовал свою заявку на групповой этап Лиги чемпионов.
В итоговый список не вошел 40-летний нападающий Златан Ибрагимович. Также места в заявке не нашлось трем новичкам Астеру Вранксу, Малику Тиаву и Ясину Адли, а кроме них не сыграют в группе ЛЧ еще Чиприан Тетерушану и Тьемуе Бакайоко.
Если с опытным шведом все ясно – он продолжает восстанавливаться от травмы, то причиной отсеивания еще пяти футболистов, скорее всего, стали ограничения ФФП. Поэтому Пиоли был вынужден выбирать кого именно не включать в заявку.
Отметим, что "Милан" попал в квартет с "Челси", "Зальцбургом" и загребским "Динамо". Первый поединок итальянцы проведут в Австрии против "быков" 6 сентября.
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