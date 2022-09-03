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Милан заявился на Лигу чемпионов без Ибрагимовича

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Также в список не попали еще пятеро игроков

Милан заявился на Лигу чемпионов без Ибрагимовича

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Итальянский “Милан” опубликовал свою заявку на групповой этап Лиги чемпионов.

В итоговый список не вошел 40-летний нападающий Златан Ибрагимович. Также места в заявке не нашлось трем новичкам Астеру Вранксу, Малику Тиаву и Ясину Адли, а кроме них не сыграют в группе ЛЧ еще Чиприан Тетерушану и Тьемуе Бакайоко.

Если с опытным шведом все ясно – он продолжает восстанавливаться от травмы, то причиной отсеивания еще пяти футболистов, скорее всего, стали ограничения ФФП. Поэтому Пиоли был вынужден выбирать кого именно не включать в заявку.

Отметим, что "Милан" попал в квартет с "Челси", "Зальцбургом" и загребским "Динамо". Первый поединок итальянцы проведут в Австрии против "быков" 6 сентября.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (5)
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филанкрот (donetsk)
03.09.2022 в 16:35
А може,тренером стане і вишрає Лігу Чемпіонів
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0
0
Черноморчик (Одесса )
03.09.2022 в 17:09
Тренером это не то .
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0
0
Черноморчик (Одесса )
03.09.2022 в 16:22
Вот же ему обидно будет , если Милан выиграет лч . Это ж его мечта несбыточная . Он же как пролетел мимо нее , когда с Интера в Барсу перешёл .
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0
0
La Scala (Milano)
03.09.2022 в 16:54
Його не заявили на груповий через травму. А на плей-офф, якщо вийдуть, то можна дозаявити
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+1
0
Черноморчик (Одесса )
03.09.2022 в 17:09
Вот если бы не эго , которое покруче чем у Роналдо , то я был бы рад за него . А так что будет то и будет .
0
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