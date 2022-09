Шахтер огласил заявку на матч с РБ Лейпциг. В ней все игроки, зарегистрированные на групповой этап

Донецкий "Шахтер" огласил заявку команды на предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг". Игор Йовичевич взял в Германию всех игроков, заявленных на ЛЧ клубом, двадцать семь человек.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

