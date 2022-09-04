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Шахтер огласил заявку на матч с РБ Лейпциг. В ней все игроки, зарегистрированные на групповой этап
Двадцать семь человек
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency
Донецкий "Шахтер" огласил заявку команды на предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг". Игор Йовичевич взял в Германию всех игроков, заявленных на ЛЧ клубом, двадцать семь человек.
Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин
Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик
Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк
Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков
⚒ Igor Jovicevic’s choice for match against @RBLeipzig_EN.— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) September 4, 2022
???? List of players who departed to Germany to play an opening game of the @ChampionsLeague.
???? September 6 ⏰ 21:00 CET#Shakhtar #UCL #RBLShakhtar pic.twitter.com/vc0yaaJGUd
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