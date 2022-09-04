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Шахтер огласил заявку на матч с РБ Лейпциг. В ней все игроки, зарегистрированные на групповой этап

Лига Чемпионов
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Двадцать семь человек

Шахтер огласил заявку на матч с РБ Лейпциг. В ней все игроки, зарегистрированные на групповой этап

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Patrick Goosen/BSR Agency

UA-Футбол
Новина українською

Донецкий "Шахтер" огласил заявку команды на предстоящий матч группового этапа Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг". Игор Йовичевич взял в Германию всех игроков, заявленных на ЛЧ клубом, двадцать семь человек.

Вратари: Алексей Шевченко, Тимур Пузанков, Андрей Пятов, Анатолий Трубин

Защитники: Сергей Кривцов, Валерий Бондарь, Богдан Михайличенко, Николай Матвиенко, Лукас Тейлор, Ефим Конопля, Марьян Фарина, Эдуард Козик

Полузащитники: Тарас Степаненко, Андрей Тотовицкий, Георгий Судаков, Марьян Швед, Михаил Мудрик, Александр Зубков, Дмитрий Крыськив, Невен Джурасек, Дмитрий Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Иван Петряк

Нападающие: Лассина Траоре, Даниил Сикан, Андрей Кулаков

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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