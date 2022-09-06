Боруссия Дортмунд – Копенгаген. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 06.09.2022

Лига чемпионов

Группа G, первый тур

6 сентября, 19:45. "Зигналь Идуна Парк"

Главный арбитр: Франсуа Летексьер (Франция)

Прямая трансляция: Мегого

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Боруссія Д - Копенгаген Смотреть трансляцию

Первый поединок еврокубков – это всегда для команд нечто важное. Для “Копенгагена” сейчас – тем более, ведь команда вернулась в группу ЛЧ впервые за шесть сезонов. Да и для "Боруссия" этот поединок оценивает не меньше, ведь "шмели" снова сыграют на безумном "Зигналь Игуна Парк" после вылета из турнира на прошлом групповом этапе.

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"Боруссия" (Дортмунд, Германия)

Сезон ЛЧ 21/22 стал по-настоящему провальным для "шмелей". Подопечные тогда еще Марко Розе не смогли выйти из, казалось, довольно легкой группы. Компанию в квартете им составили "Аякс", "Спортинг" и "Бешикташ", но дортмундцы смогли обогнать только турок и ограничились третьим местом. "Боруссия" тогда впервые за четыре сезона не попала в плей-офф Лиги чемпионов, а теперь у нее есть возможность снова восстановить свой статус одной из 16 сильнейших команд Европы.

В этом сезоне "Боруссия" стартовала достаточно хорошо. Первый официальный поединок был против третьолигового "Мюнхен 1860" - тогда, на стадии 1/32 финала Кубка Германии, "шмели" победили со счетом 3:0. После этого дортмундцы успели провести пять встреч в Бундеслиге, из которых взяли верх в четырех и еще в одной потерпели поражение. При чем этот проигрыш был прямо из области фантастики, ведь в том поединке против "Вердера" "шмели" по состоянию на 88 минуту побеждали со счетом 2:0, но в итоге уступили 2:3. Сейчас команда идет второй в турнирной таблице. Интересно то, что "Боруссию" опережает не "Бавария" (идущая третьей), а "Фрайбург", и то - по разнице забитых-пропущенных.

Кадры хозяев

Лазарет у дортмундцев достаточно велик. Сегодняшний поединок пропустят Алле, Байно-Гиттенс, Дахуд и Морей. Адееми и Мален уже восстановились от травм, но еще не готовы на 100%. А вот Геррейро уже полностью поправился и сыграет на "Зигналь Идуна Парк".

"Копенгаген" (Копенгаген, Дания)

"Львы" возвращаются в Лигу чемпионов. На стадии плей-офф квалификации (чемпион Дании проходил только один этап отбора) команда обыграла, казалось бы, грозного чемпиона Турции – "Трабзонспор". "Копенгаген" не слишком частый участник Лиги чемпионов и наивысшим достижением команды является то, что для "Боруссии" Д обычная обыденность - выход в 1/8 финала.

В прошлом сезоне судьбу чемпионства Дании решили всего три очка – именно на столько отстал "Митьюлланн" от "львов". Теперь ситуация другая, ведь, казалось бы, гегемоны датского футбола ХХ века после восьми туров первенства идут посреди турнирной таблицы. В частности, "Копенгаген" заработал 12 очков за восемь матчей, успев по четыре раза выиграть и проиграть. Такие результаты совсем не дают уверенности перед стартом ЛЧ.

Кадры гостей

Сейчас в лазарете находится основной голкипер в прошлом сезоне Камиль Грабара, однако ему в “Копенгагене” нашли замену в виде известного по выступлениям в АПЛ австралийца Мэттью Райана. Также только на финальном этапе восстановления находится игрок 2005 (!) года рождения Руни Барджи, который в прошлом сезоне часто появлялся на поле. Ну и не стоит забывать о бывшем защитнике донецкого "Шахтера" Давиде Хочолаве. Кстати, грузин прошлый матч чемпионата против "Силькеборга" не доиграл до конца и был заменен в перерыве. Он является основным центрбеком "львов".

Последние пять матчей Боруссии Дортмунд и Копенгагена

Последние пять встреч хозяев

02.09. Боруссия Дортмунд – Хоффенхайм 1:0 (Бундеслига)

27.08. Герта – Боруссия Дортмунд 0:1 (Бундеслига)

20.08. Боруссия Дортмунд – Вердер 2:3 (Бундеслига)

12.08. Фрайбург – Боруссия Дортмунд 1:3 (Бундеслига)

06.08. Боруссия Дортмунд – Байер 1:0 (Бундеслига)

Последние пять встреч гостей

02.09. Копенгаген – Силькеборг 1:0 (Датская Суперлига)

28.08. Норшелланн – Копенгаген 3:1 (Датская Суперлига)

24.08. Трабзонспор – Копенгаген 0:0 (ЛЧ)

19.08. Лонгбю – Копенгаген 0:3 (Датская Суперлига)

16.08. Копенгаген – Трабзонспор 2:1 (ЛЧ)

Личные встречи между Боруссией Дортмундом и Копенгагеном

Всего дважды пересекались пути команд на европейской арене. Они встречались в 1/16 финала тогда еще Кубка УЕФА в сезоне 2001/2002 гг.. В обоих матчах минимальную победу со счетом 1:0 праздновали дортмундцы, забив по голу в каждом из вторых таймов.

Цифры и факты

У "Копенгагена" всего три матча из 10 в этом сезоне без пропущенных мячей. В то же время "Боруссия" оставила свои ворота сухими в четырех поединках из шести.

В гостях в этом сезоне "львы" победили только "Лонгбю", который плетется на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги.

Из последних восьми официальных домашних матчей дортмундцы уступили три.

Нападающий “Копенгагена” Клаэссон забил уже семь голов в этом сезоне.

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Ставки и коэффициенты на матч Боруссия Дортмунд – Копенгаген

Прогноз матча Боруссия Дортмунд – Копенгаген от UA-Football

Вряд ли есть сомнения, что хозяева порадуют прекрасный “Вестфаленштадион” победой, однако вопрос а какой именно она будет. "Копенгаген" - добротная скандинавская команда, готовая стеной встать на защиту своих ворот при выгодном счете, как это было и в противостоянии с "Трабзонспором". В то же время и дортмундцы не безгрешны в обороне, а контратаки "львов" достаточно разительны. Должно быть весело. Прогноз на матч: Обе забьют (КФ 1,7).