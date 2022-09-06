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Голкипер Лейпцига: Каждый из нас хочет показать лучшую игру против Шахтера
Матч между командами состоится уже сегодня, 6 сентября
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Голкипер "РБ Лейпцига" Петер Гулачи поделился ожиданиями от предстоящего матча с "Шахтером" в рамках первого тура Лиги чемпионов.
"Наша игра против "Франкфурта" (0:4 - прим.) была недостаточно хороша, и вся команда была горько разочарована после такого поражения, потому что мы требуем от себя гораздо большего. Теперь дело за нашей реакцией во вторник. Каждый из нас хочет показать лучшую игру против донецкого "Шахтера" на "Ред Булл Арене" и показать совсем другую сторону нашего футбола.
Конечно, во вторник будет особенная игра, и мы рады, что можем приветствовать "Шахтер" на "Ред Булл Арене" в этом матче Лиги чемпионов", - сказал вратарь на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, матч "РБ Лейпциг" - "Шахтер" состоится уже сегодня, 6 сентября. Начало встречи - в 22:00.
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