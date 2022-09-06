Карло Анчелотти: Мы должны уважать РБ Лейпциг и Шахтер

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти поделился ожиданиями от выездного матча против "Селтика" в первом раунде Лиги чемпионов.

"Нас считали андердогами в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Мы не прочь быть аутсайдерами. Мы стали лучше.

У нас непростая группа. "Селтик" - сильная команда. Мы также должны уважать "РБ Лейпциг" и "Шахтер". В группе могут быть сюрпризы. Вспомните прошлый год с "Шерифом" – все может случиться.

Правда, что в прошлом мне и моим командам было очень тяжело играть на этом стадионе ("Селтик Парк" - прим.). Но атмосфера здесь фантастическая, – сказал Анчелотти.