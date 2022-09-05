РБ Лейпциг - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 6 сентября 2022

Донецкий "Шахтер" в 17-й раз стартует в качестве участника группового этапа Лиги Чемпионов. И давненько его состав не казался настолько сырым. Здесь нет издевки или проявления неуважения, но согласитесь, в команде слишком многое изменилось, и ожидания от "горняков" сейчас далеко не те, какими они были на пике. Все-таки уход легионеров и смена ориентира, когда клуб вынужденно стал делать ставку на украинцев, помог "Шахтеру" найти новых болельщиков, но сделал ли их сильнее? Вопрос открытый.

Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

В первом туре группового этапа донецкий клуб отправится в гости к "РБ Лейпциг", дабы вершить судьбу их главного тренера. После неудачного старта в чемпионата Германии, любой новый матч может стать для Доменико Тедеско последним во главе "быков". С другой стороны, уверенная еврокубковая победа почти всегда равна повышению иммунитета. А потому будущий поединок будет важным для обеих сторон.

"РБ Лейпциг" 22:00 "Шахтер"

ЛЧ, Группа F. 1-й тур

6 сентября, Лейпциг, "РБ Арена"

Арбитр: Ж.Пиньейру

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Последние новости и составы

"РБ Лейпциг":

У "быков" прошлый сезон получил весьма нестабильным. Они не лучшим образом смотрелись после смены тренера (летом 2021-го Нагельсманн ушел в "Баварию", а его место занял Марш), из-за чего были как провалы в чемпионате, так и не всегда убедительная игра в ЛЧ. Правда свои семь балов в группе набрать удалось. Клуб попал в Лигу Европы, правда вскоре сменил главного тренера - вместо Марша был назначен Тедеско.

Эффект был впечатляющим. Команда шикарно набирала очки внутри Германии, выиграла местный кубок, а в Лиге Европы дошли до полуфинала, вылетев от сенсационного "Рейнджерса". Казалось, что в новом сезоне клуб шагнет на следующую ступень, тем более удалось сохранить Нкунку и прикупить Вернера. Но все случилось иначе. Разгром в Суперкубке от "Баварии", и всего одна победа в чемпионате в пяти матчах. На прошедших выходных "РБ" влетел 0:4 "Айнтрахту".

Тедеско делает ставку на схему 3-4-1-2, однако кадровых проблем хватает. Творческий Ольмо вылетел на два месяца, из-за чего "десятку" сыграет нестабильный венгр Собослаи. Желанный многими Гвардиол находится не в лучшей форме на старте сезона, однако менять его вряд ли будут. Должен же он прийти в себя, особенно после продления контракта. Впереди точной выйдут два форварда - ставим на Нкунку и Вернера. Последний в Германии понемногу приходит в себя после вояжа в Лондон.

Ориентировочный состав: Гулачи - Симакан, Орбан, Гвардиол - Хенрихс, Лаймер, Кампль, Раум - Собослаи - Нкунку, Вернер

"Шахтер":

Не только "РБ Лейпциг" прошлый сезон провел нестабильно. Схожая ситуация преследовала и "Шахтер", у которого, правда, была лишь половина от сезона немцев. Летом 2021-го года "горняки" затеяли серьезную перестройку, пригласив перспективного де Дзерби и прикупив ему мощное усиление. Итальянец переоценил себя в Лиге Чемпионов, набрав лишь два бала в шести играх, однако досрочно завершенный чемпионат закончил на первом месте, а также взял Суперкубок, разгромив "Динамо".

С того времени изменилось почти все. Вместо де Дзерби "Шахтером" теперь руководит Игор Йовичевич, который подобно итальянцу, с "горняками" дебютирует в Лиге Чемпионов. Также украинский клуб покинули легионеры, остался лишь один Траоре, на которого ныне будет делаться огромна ставка. Когда он будет готов играть - он будет играть. Можете в этом не сомневаться.

Что касается остальных позиций, то здесь у "Шахтера" также не должно быть сюрпризов. Конопля снова сыграет справа, поскольку Тейлор больше ориентирован на атаку, а против "РБ" нужно будет немало времени проводить сзади. Пара Степаненко - Бондаренко пока кажется самой интересной в центре поля, а заработавший удаление Мудрик будет презентован в Лиге Чемпионов в качестве нового лидера "Шахтера". Посмотрим, справится ли он с этой непростой ролью.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Матвиенко, Михайличенко - Степаненко, Бондаренко - Петряк, Судаков, Мудрик - Траоре

3000 ₴ До 3 000 гривен на депозит 1xbet по промокоду Получить бонус 4500 ₴ Ставка без риска Получить бонус 1500 ₴ Бонус на первый депозит Получить бонус

Турнирное положение команд

# КОМАНДА И В Н П М РМ О 1 Реал 0 0 0 0 0-0 0 0 2 РБ Лейпциг 0 0 0 0 0-0 0 0 3 Шахтер 0 0 0 0 0-0 0 0 4 Селтик 0 0 0 0 0-0 0 0

Статистика команд

"РБ Лейпциг":

"Шахтер":

Очные встречи

"РБ Лейпциг" и "Шахтер" ранее не пересекались на футбольном поле.

"РБ Лейпциг" - "Шахтер": трансляция матча

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу РБ Лейпциг - Шахтар Смотреть трансляцию

"РБ Лейпциг" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "Шахтер" от UA-Football

Победа "Лейпцига" 2:1. Хочется сказать, что "Шахтер", в который верят единицы, сможет преподнести сюрприз и удивить общественность, но шансов на это мало. Главная проблема в том, что немецкая агрессивность соперника - это ад для "горняков". В теории, "Шахтер" мог бы закрыться на своем половине и дисциплинированно сыграть вторым номером, но это не стиль украинской команды. Защитники часто теряются под прессингом, а "быки" умеют бегать и могут затоптать.

Шанс "Шахтера" - максимально дисциплинировано сыграть сзади, при этом избежав проблем с реализацией. На старте сезона в УПЛ со вторым были огромные проблемы, однако возвращение Траоре может скрасить часть проблем. Но все равно немецкий клуб подходит к матчу в качестве явного фаворита. О чем говорить, если авторитетный Transfermarkt оценивает весь состав "Шахтера" в 74 миллиона, а одного Нкунку - в 80. Правда цифры, как вы наверное знаете, в футбол не играют...