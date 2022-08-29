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"Хочу играть за Шахтер" - Траоре подтвердил, что остается в донецком клубе

Премьер-лига
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Лассина остается в Шахтере

"Хочу играть за Шахтер" - Траоре подтвердил, что остается в донецком клубе

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард донецкого "Шахтера" Лассина Траоре у сообщил о том, что не собирается покидать украинский клуб нынешним летом. Он выложил пост данного содержания в Инстаграм.

"Последний год был ужасен. И для меня, и, особенно, для клуба и страны.

Несмотря на это, во время восстановления я всегда чувствовал поддержку со стороны "Шахтера". Я мог бы уйти, но, считаю, это было бы неправильно.

Хочу поблагодарить другие клубы за то, что проявляли интерес ко мне. Я сейчас сильнее, чем когда-либо, и хочу играть за "Шахтер", - написал Траоре.

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В статье: Лассина Траоре Шахтер (Донецк)
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