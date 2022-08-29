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"Хочу играть за Шахтер" - Траоре подтвердил, что остается в донецком клубе
Лассина остается в Шахтере
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард донецкого "
"Последний год был ужасен. И для меня, и, особенно, для клуба и страны.
Несмотря на это, во время восстановления я всегда чувствовал поддержку со стороны "Шахтера". Я мог бы уйти, но, считаю, это было бы неправильно.
Хочу поблагодарить другие клубы за то, что проявляли интерес ко мне. Я сейчас сильнее, чем когда-либо, и хочу играть за "Шахтер", - написал Траоре.
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