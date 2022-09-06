РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов

В этом сезоне только одна украинская команда будет представлять интересы страны в Лиге Чемпионов. Донецкий "Шахтер" сумел избежать нескольких раундов квалификации, напрямую попав в группу, однако там коллектив Игоря Йовичевича будут ожидать весьма непростые соперники. Один из них - немецкий "РБ Лейпциг", которого ужасно начал сезон в Германии и очень хочет вернуть расположение прессы и болельщиков.

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Матч "РБ Лейпциг" – "Шахтер" начнется шестого сентября 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча "РБ Лейпциг" - "Шахтер".

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу РБ Лейпциг - Шахтар Смотреть трансляцию

"РБ Лейпциг" 22:00 "Шахтер"

ЛЧ, Группа F. 1-й тур

6 сентября, Лейпциг, "РБ Арена"