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РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
РБ Лейпциг - Шахтер: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ФК Шахтер
В этом сезоне только одна украинская команда будет представлять интересы страны в Лиге Чемпионов. Донецкий "Шахтер" сумел избежать нескольких раундов квалификации, напрямую попав в группу, однако там коллектив Игоря Йовичевича будут ожидать весьма непростые соперники. Один из них - немецкий "РБ Лейпциг", которого ужасно начал сезон в Германии и очень хочет вернуть расположение прессы и болельщиков.
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Матч "РБ Лейпциг" – "Шахтер" начнется шестого сентября 2022-го года в 22:00. Смотрите онлайн прямую видео трансляцию на ресурсе MEGOGO (плеер доступен в этой новости).
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, на UA-Футбол будет доступна текстовая трансляция матча "РБ Лейпциг" - "Шахтер".
"РБ Лейпциг" 22:00 "Шахтер"
ЛЧ, Группа F. 1-й тур
6 сентября, Лейпциг, "РБ Арена"
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