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Швед и Зубков в старте, Траоре в запасе. Стартовые составы команд на матч ЛЧ Лейпциг - Шахтер
Стартовые составы команд
shakhtar.com
Сегодня, 6 сентября, Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23.
Горняки в Германии сыграют с "РБ Лейпциг".
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Уже известны стартовые составы команд.
"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Диалло, Симакан, Нкунку, Шлагер, Лаймер, Собослай, Вернер, Андре Силва.
Запасные: Бласвих, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардиол, Новоа, Хенрикс, Кампл.
"Шахтер": Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан
Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет
Также на ютубе доступна и аудиотрансляция поединка.
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