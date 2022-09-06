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Швед и Зубков в старте, Траоре в запасе. Стартовые составы команд на матч ЛЧ Лейпциг - Шахтер

Лига Чемпионов
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Стартовые составы команд

Швед и Зубков в старте, Траоре в запасе. Стартовые составы команд на матч ЛЧ Лейпциг - Шахтер

shakhtar.com

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 6 сентября, Шахтер стартует в групповом раунде Лиги чемпионов сезона 2022/23.

Горняки в Германии сыграют с "РБ Лейпциг".

  • Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Уже известны стартовые составы команд.

"Лейпциг": Гулачи, Хальстенберг, Орбан, Диалло, Симакан, Нкунку, Шлагер, Лаймер, Собослай, Вернер, Андре Силва.
Запасные: Бласвих, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардиол, Новоа, Хенрикс, Кампл.

"Шахтер": Трубин, Тейлор, Бондарь, Матвиенко, Конопля, Степаненко, Судаков, Бондаренко, Швед, Мудрик, Зубков.
Запасные: Шевченко, Пятов, Кривцов, Михайличенко, Козик, Крыськив, Джурасек, Топалов, Очеретько, Петряк, Траоре, Сикан

Напомним, что поединок начнется в 22:00, UA-футбол ведет текстовую трансляцию матча.

Также на ютубе доступна и аудиотрансляция поединка.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
06.09.2022 в 21:18
Цікавий склад.....хм... Вдачі ті перемоги!
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