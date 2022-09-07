Мудрик и Швед стали лучшими игроками матча Лейпциг – Шахтер

Полузащитники донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик и Марьян Швед стали лучшими игроками матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига". Мудрик стал автором одного из четырех голов "горняков", а также сделал две результативные передачи. На счету Шведа – два гола.

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Аналитический портал Whoscored поставил Михаилу за эту игру отметку 8.3. У Марьяна только на одну десятую меньше – 8.2.

В то же время портал Sofascore лучшим признал Шведа и поставил ему 8.2, а вот Мудрик получил 8.0.

Звание "третьей звезды" матча в составе "горняков" у обоих сайтов тоже отличаются. Whoscored таким назвал Георгия Судакова (7.5), а Sofascore - Николая Матвиенко (7.2).