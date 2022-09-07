Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик и Швед стали лучшими игроками матча Лейпциг – Шахтер
Феерическая игра от молодых футболистов
Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Полузащитники донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик и Марьян Швед стали лучшими игроками матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Лейпцига". Мудрик стал автором одного из четырех голов "горняков", а также сделал две результативные передачи. На счету Шведа – два гола.
- Все самые яркие моменты матча РБ Лейпциг - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram
Аналитический портал Whoscored поставил Михаилу за эту игру отметку 8.3. У Марьяна только на одну десятую меньше – 8.2.
В то же время портал Sofascore лучшим признал Шведа и поставил ему 8.2, а вот Мудрик получил 8.0.
Звание "третьей звезды" матча в составе "горняков" у обоих сайтов тоже отличаются. Whoscored таким назвал Георгия Судакова (7.5), а Sofascore - Николая Матвиенко (7.2).
Напомним, что матч "Лейпциг" – "Шахтер" завершился
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг - Шахтер 1:4. Сказка Игоря Йовичевича
- "Ситуация беспрецедентна" - МАГАТЭ опубликовало отчет о радиационной безопасности на ЗАЭС
- РБ Лейпциг – Шахтер: прогнозы, шансы и миссия горняков
- РБ Лейпциг - Шахтер: смотреть онлайн, прямая трансляция матча Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО