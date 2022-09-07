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Украинские команды одержали первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года

Лига Чемпионов
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Неожиданно, но от этого еще более радостно

Украинские команды одержали первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года

shakhtar.com

Шахтер на выезде сыграл матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига.

Несмотря на прогнозы, горняки просто уничтожили соперника, выиграв со счетом 4:1.

Таким образом, эта победа – первая почти за два года украинских клубов в группе Лиге чемпионов.

Последний раз Шахтер побеждал в ЛЧ 1 декабря 2020 года (Реал, 2:0), а Динамо через неделю (8 декабря 2020) минимально обыграло Ференцварош.

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В статье: Шахтер (Донецк) РБ Лейпциг
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