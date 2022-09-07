Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Украинские команды одержали первую победу на групповом этапе ЛЧ за почти два года
Неожиданно, но от этого еще более радостно
shakhtar.com
Шахтер на выезде сыграл матч 1-го тура Лиги чемпионов против Лейпцига.
Несмотря на прогнозы, горняки просто уничтожили соперника,
Таким образом, эта победа – первая почти за два года украинских клубов в группе Лиге чемпионов.
Последний раз Шахтер побеждал в ЛЧ 1 декабря 2020 года (Реал, 2:0), а Динамо через неделю (8 декабря 2020) минимально обыграло Ференцварош.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- РБ Лейпциг – Шахтер 1:4. Видео голов и обзор матча
- РБ Лейпциг – Шахтер. АУДИО онлайн трансляция матча 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов
- Юношеская лига УЕФА. Шахтер на выезде уверенно обыграл Лейпциг
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 6-11 сентября
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти