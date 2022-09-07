Мудрик: Многие в нас не верили и говорили, что этот Шахтер будут переезжать катком

Вингер донецкого "Шахтера" Михаил Мудрик прокомментировал победу над "Лейпцигом" (4:1) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, игрок отметился забитым голом и двумя ассистами.

– Что для тебя и для команды значит победа над "Лейпцигом"?

– Случилось то, во что мы верили и к чему стремились. Фантастический результат. Играли почти все воспитанники клуба. Эта победа очень запоминающаяся для всего народа, для всех украинцев, для ВСУ. Большое благословение – разделить ее со всем народом.

– Ты забил потрясающий гол. Откуда взялись силы на 76-й минуте для такого рывка?

– Скажу честно, уже было тяжело. На 76-й минуте был рывок, а на 75-й минуте уже были судороги на икрах. В голове мысль: если перетерпеть этот тяжелый отрезок, возможно, Бог даст шанс, – так и случилось.

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– Для тебя это дебютный гол в Лиге чемпионов. Что он значит?

– Вспоминаю, сколько раз отрабатывал такие игровые элементы, сколько времени шел к этому голу и вообще к тому, чтобы забивать и приносить результат. Это большой шаг, но только шаг – многое еще впереди. Очень рад, что голом смог порадовать своих родителей и всех украинцев, потому что они этого заслуживают.

– Какой момент игры стал ключевым?

– Мне кажется, ключевым был наш подход к игре, потому что мы не боялись и верили друг в друга. Но если посмотреть хронологически на матч, то ключевой момент случился, когда мы пропустили гол и после этого не сели, а продолжили играть. Затем удалось забить второй гол, который был очень важным.

– После игры команда долго находилась в раздевалке: отмечали победу или же все пытались ощутить реальность и поверить в то, что произошло наяву?

– И то и другое. Хочется максимально продлить эту ночь, не хочется просто прийти в комнату и лечь спать, ведь такие победы случаются не каждый день. Сегодня будем радоваться, но уже завтра – готовиться к следующей игре.

– "Шахтеру" пророчили нелегкий путь в Лиге чемпионов, но победа над "Лейпцигом" показала, что команда не будет аутсайдером в группе. Что скажешь скептикам?

– Ненавидящий будет ненавидеть, но это нормально. Многие в нас не верили и говорили, что если с бразильцами и Де Дзерби мы набирали по два очка, то эту команду будут переезжать катком. Говорили, что было бы хорошо, если бы нам просто удалось забить хотя бы два мяча. Лучше все доказывать делом, чем просто разговаривать и рассказывать, кто и как будет играть, - резюмировал Мудрик.