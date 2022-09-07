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Тотальная доминация. Все игроки Шахтера приняли участие в четвертом голе в ворота Лейпцига
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Фото: ФК Шахтар / Автор невідомий
Во время владения мячом накануне четвертого гола в ворота "Шахтера" в атаке приняли участие все находившиеся на поле игроки дончан.
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Все началось еще в штрафной "горняков", где Джурасек перехватил передачу соперников. Далее были задействованы Мудрик, Траоре, Судаков, Степаненко, Матвиенко, Конопля, Трубин, Бондарь, Тейлор и Петряк. С учетом того, что мяч несколько раз возвращался к одному игроку, всего футболисты "Шахтера" за ставшую голевой атаку совершили 27 передач. В общем, владение без потери мяча длилось 68 секунд.
На видео из трансляции MEGOGO момент, начиная с 2:40:00.
Напомним, матч первого тура ЛЧ "Лейпциг" – "Шахтер"
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