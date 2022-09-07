Интер - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

В первом туре Лиги чемпионов априори не может быть решающих матчей, но может быть принципиальное и интересное противостояние. "Интер" с "Баварией" сформируют именно такое. Мюнхенцы очень редко начинают групповой этап Лиги чемпионов не с победы, "Интер", напротив, не привык к роскоши в этом турнире.

Как будет в этот раз?

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Интер" - "Бавария". Начало – 22:00.

ЛЧ. Первый тур. Группа С

"Интер" – "Бавария"

Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция - MEGOGO