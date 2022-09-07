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Интер - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Интер - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Интер - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani

UA-Футбол
Новина українською

В первом туре Лиги чемпионов априори не может быть решающих матчей, но может быть принципиальное и интересное противостояние. "Интер" с "Баварией" сформируют именно такое. Мюнхенцы очень редко начинают групповой этап Лиги чемпионов не с победы, "Интер", напротив, не привык к роскоши в этом турнире.

Как будет в этот раз?

Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Интер" - "Бавария". Начало – 22:00.

ЛЧ. Первый тур. Группа С
"Интер" – "Бавария"

Текстовая трансляция - матч-центр UA-Футбол >>>

Видеотрансляция - MEGOGO

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Интер (Милан)
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