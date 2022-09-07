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Интер - Бавария. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Интер - Бавария: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 07.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Marco Luzzani
В первом туре Лиги чемпионов априори не может быть решающих матчей, но может быть принципиальное и интересное противостояние. "Интер" с "Баварией" сформируют именно такое. Мюнхенцы очень редко начинают групповой этап Лиги чемпионов не с победы, "Интер", напротив, не привык к роскоши в этом турнире.
Как будет в этот раз?
Смотрите видеообзор матча первого тура Лиги чемпионов "Интер" - "Бавария". Начало – 22:00.
ЛЧ. Первый тур. Группа С
"Интер" – "Бавария"
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