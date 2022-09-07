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Лига чемпионов. Аякс – Рейнджерс 4:0. Львы не выдержали легалайза Амстердама
Во второй раз подряд команда из Глазго уступает со счетом 0:4
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига чемпионов
Группа A, первый тур
"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)
Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)
"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) 4:0
Голы: Альварес 17, Бергхюйс 32, Кудус 33, Бергуейн 80
Аякс: Пасвер – Ренш, Тимбер, Бесси, Блинд (Баас 81) – Бергхюйс (Классен 82), Альварес (Санчес 88), Тейлор – Тадич, Кудус (Бробби 89), Бергуейн (Окампос 82)
Рейнджерс: Маклафлин – Тавернье (Кинг 46), Голдсон, Сэндс, Баришич – Райт (Матондо 46), Ландстрем – Тильман (Джек 46), Камара (Дэвис 78), Кент – Чолак
Предупреждение: Джек 62
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