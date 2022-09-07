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Лига чемпионов. Аякс – Рейнджерс 4:0. Львы не выдержали легалайза Амстердама

Лига Чемпионов
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Во второй раз подряд команда из Глазго уступает со счетом 0:4

Лига чемпионов. Аякс – Рейнджерс 4:0. Львы не выдержали легалайза Амстердама

Getty Images/Global Images Ukraine

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Лига чемпионов

Группа A, первый тур

"Иоганн Кройф Арена" (Амстердам)

Главный арбитр: Тобиас Штиллер (Германия)

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) - "Рейнджерс" (Глазго, Шотландия) 4:0

Голы: Альварес 17, Бергхюйс 32, Кудус 33, Бергуейн 80

Аякс: Пасвер – Ренш, Тимбер, Бесси, Блинд (Баас 81) – Бергхюйс (Классен 82), Альварес (Санчес 88), Тейлор – Тадич, Кудус (Бробби 89), Бергуейн (Окампос 82)

Рейнджерс: Маклафлин – Тавернье (Кинг 46), Голдсон, Сэндс, Баришич – Райт (Матондо 46), Ландстрем – Тильман (Джек 46), Камара (Дэвис 78), Кент – Чолак

Предупреждение: Джек 62

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Аякс (Амстердам)
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