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Осталось 2 500 билетов. На матче Шахтер - Селтик в Польше будет аншлаг
Арена вмещает 31 800 зрителей
Фото: ФК Шахтер Донецк
Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встретится с шотландским "Селтиком". В связи с полномасштабной российской агрессии россии против Украины, горняки вынуждены проводить свои домашние еврокубковые матчи в Варшаве на стадионе "Войска Польского".
Как сообщает пресс-служба "Шахтера", на матче с "Селтиком" ожидается аншлаг - за неделю до игры в продаже осталось менее 2,5 тысячи билетов. Отметим, что арена вмещает 31 800 зрителей.
Напомним, что матч между "Шахтером" и "Селтиком" состоится 14 сентября. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.
❗️ На матч Ліги чемпіонів «Шахтар» – «Селтік» у продажу лишилося менш ніж 2 500 квитків ⚡️— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 8, 2022
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