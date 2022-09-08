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Осталось 2 500 билетов. На матче Шахтер - Селтик в Польше будет аншлаг

Лига Чемпионов
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Арена вмещает 31 800 зрителей

Осталось 2 500 билетов. На матче Шахтер - Селтик в Польше будет аншлаг

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Во втором туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" встретится с шотландским "Селтиком". В связи с полномасштабной российской агрессии россии против Украины, горняки вынуждены проводить свои домашние еврокубковые матчи в Варшаве на стадионе "Войска Польского".

Как сообщает пресс-служба "Шахтера", на матче с "Селтиком" ожидается аншлаг - за неделю до игры в продаже осталось менее 2,5 тысячи билетов. Отметим, что арена вмещает 31 800 зрителей.

Напомним, что матч между "Шахтером" и "Селтиком" состоится 14 сентября. Начало встречи - в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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