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Рафинья: У Барселоны есть настрой на победу в Лиге чемпионов
Клуб ставит высокую планку
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Полузащитник "Барселоны" Рафинья Диас считает, что клуб сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне:
– Сможете ли вы выиграть Лигу чемпионов?
– Конечно. Помимо таланта, который есть у команды, я думаю, что самое главное — это настрой на победу. И у нас это есть.
– Удивлены Левандовским?
– Он отличный футболист. Мы все это знали. Находясь рядом с ним, можно увидеть, что он гораздо больше чем лидер. Мы также видели талант Дембеле, Ансу Фати, Феррана Торреса, Мемфиса... Все они обладают отличными качествами. Любой, кто играет, добьется отличных результатов, – сказал Рафинья.
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