Рафинья: У Барселоны есть настрой на победу в Лиге чемпионов

Полузащитник "Барселоны" Рафинья Диас считает, что клуб сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне:

– Сможете ли вы выиграть Лигу чемпионов?

– Конечно. Помимо таланта, который есть у команды, я думаю, что самое главное — это настрой на победу. И у нас это есть.

– Удивлены Левандовским?

– Он отличный футболист. Мы все это знали. Находясь рядом с ним, можно увидеть, что он гораздо больше чем лидер. Мы также видели талант Дембеле, Ансу Фати, Феррана Торреса, Мемфиса... Все они обладают отличными качествами. Любой, кто играет, добьется отличных результатов, – сказал Рафинья.