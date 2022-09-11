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Рафинья: У Барселоны есть настрой на победу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Клуб ставит высокую планку

Рафинья: У Барселоны есть настрой на победу в Лиге чемпионов

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Полузащитник "Барселоны" Рафинья Диас считает, что клуб сможет выиграть Лигу чемпионов в этом сезоне:

– Сможете ли вы выиграть Лигу чемпионов?

– Конечно. Помимо таланта, который есть у команды, я думаю, что самое главное — это настрой на победу. И у нас это есть.

– Удивлены Левандовским?

– Он отличный футболист. Мы все это знали. Находясь рядом с ним, можно увидеть, что он гораздо больше чем лидер. Мы также видели талант Дембеле, Ансу Фати, Феррана Торреса, Мемфиса... Все они обладают отличными качествами. Любой, кто играет, добьется отличных результатов, – сказал Рафинья.

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В статье: Лига чемпионов Рафинья Барселона (футзал)
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Источник:
La Vanguardia

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