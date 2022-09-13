Любители, Арруабарена и вулканическая пыль: три перекрестка Роберта Левандовского

Когда Роберт вышел из кабинета тренера, его мать все поняла без слов. К сожалению, ее парня отчислили.

Левандовский действительно не сверкал в академии "Легии"; его физические данные оставляли желать лучшего, а перед завершением сезона он еще и выбыл на три месяца из-за травмы колена. В главном клубе Варшавы решили не рисковать.

На дворе было лето 2006-го, и это был второй мощный удар по Роберту после смерти отца, Кшиштофа, чьими усилиями вся эта история и завертелась.

Именно отец ежедневно тратил по 4 часа, чтобы завезти малыша на занятия и обратно. А еще он никогда не давил и не требовал результата; просто у сына получалось, и его это радовало.

Bundesliga: Dlaczego Twoi rodzice chcieli, abyś uprawiał więcej innych sportów?



Lewandowski: Moi rodzice byli nauczycielami wychowania fizycznego. Mój ojciec był w mojej klasie, więc za każdym razem, gdy szedłem na WF, spodziewałem się, że może będziemy grać w piłkę.



???? TVP pic.twitter.com/Bm1CVQ7eEf — Gabriel Stach (@GabrielStachPL) January 23, 2022

Однажды уже в "Баварии" будущий супербомбардир рассказывал анекдот, как Кшиштоф попросил местного ксендза начать причастие на полчаса раньше обычного, чтобы Роберт успел на тренировку. Польша – очень религиозная страна, там с этим серьезно, но даже священник, улыбнувшись, согласился.

"Это выглядело по-настоящему странно, но в тот момент, когда обряд завершился, мы с папой перекрестились, влетели в автомобиль и поехали на матч! А, ну и конечно, мы его тогда выиграли!"

Соседи и просто знакомые неоднократно советовали Кшиштофу оставить бесполезную затею, но он никого не слушал, и когда Роберт попал в дубль "Легии", это был словно знак, что они все делали правильно. Вот только дальше отец умер, а парня выставили на улицу…

99 человек из 100 в этой ситуации бы сдались, и именно поэтому они смотрят церемонии вручения наград только по телевизору. Ну, а Роберт выстоял.

Уже к вечеру он вспомнил, что за несколько месяцев до травмы им интересовался любительский клуб из 3-го дивизиона – "Знич". Предложение было странным, ведь никто по доброй воле не переезжает из Варшавы в Прушков, и парень, конечно, отказался. Теперь же, оказавшись без клуба, "Знич" стал его последним шансом.

18-летний Роберт в "Легии". Фото - legia.net

Левандовский позвонил по телефону тренеру сам. Рассказал, что его отчислили; что ему еще нужно несколько месяцев провести в гипсе. И знаете, что? "Знич" согласился.

Мама Роберта, Ивонна, получив ответ, благодарно посмотрела на небо:

"Это для тебя, Кшиштоф. Ты всегда верил, что мы воспитаем футболиста".

***

Ну, а "Знич" сорвал джек-пот. В следующих двух сезонах Роберт становился лучшим бомбардиром сначала 3-го, а затем 2-го дивизиона.

Левандовский сочетал в себе крепкое телосложение с незаурядной техникой, и это разрывало любителей. Мало кто знал, что такая смесь – наследие детских лет, когда Роберт очень долго не рос:

"Я запомнил его как самого маленького и худого мальчика, с которым имел дело. Его ноги походили на две тоненькие ниточки", - вспоминает первый тренер форварда Марек Сивецкий.

Из-за субтильной фигуры Роберт был вынужден максимально подтягивать технику, чтобы конкурировать со сверстниками. К 13-14 годам он так ее прокачал, что забил более 70 голов за сезон. И только в 17 лет к финтам и голевому чутью добавились солидные 185 см.

Левандовскому потребовалось время, чтобы освоить нового себя. В самом начале благодаря скорости и технике – стандартным фишкам "малыша" – он давал результат в том числе на фланге и под нападающим.

Польские гранды не могли такое пропустить, так что в 2008-м за Роберта впервые возник спор. "Висла", "Лех", "Рух" – все были в деле, и только "Легия" устами спортивного директора Мирослава Тшечака высокомерно заявила:

"Нам не нужен никакой Левандовский, ведь у нас есть Микель Арруабарена".

99 человек из 100 даже не скажут без Google, кто такой этот Арруабарена, но тогда в Варшаве в него верили. Кто же знал, что испанец сыграет всего 10 матчей, не забьет голов и бесславно поедет домой?

???? Ayer cumplió 38 años uno de los primeros futbolistas españoles que arribaron a la #Ekstraklasa. Se trata de Mikel Arruabarrena @mikelarru10 que llegara al Legia Warszawa en el año 2008 y que jugara 10 partidos oficiales#Legia pic.twitter.com/iA18l6YTk6 — Eugenio González Aguilera (@Eugeniogonza2) February 10, 2021

Тшечак с тех пор уже 15 лет оправдывается, мол, мы вели переговоры с Робертом, но его агент требовал космические комиссионные. Конечно, ему никто не верит и ко всему еще и троллят.

Левандовский же в 2008-м уехал в "Лех", где как раз подобралась достойная банда по меркам Экстракласы. Семира Штилича точно помнят фаны "Карпат"; Северина Ганцарчика – "Металлиста"; Славомир Пешко впоследствии немало поиграл за Кельн, а Сергей Кривец засветился в "Меце".

С такими кадрами можно было бороться за трофеи, но хотя Роберт забил пяткой уже в дебютном матче, тренер Францишек Смуда слишком часто его менял.

"Это не напоминало ситуацию, типа, мы его увидели и сразу поняли, что этот парень будет забивать за лучшие клубы Европы. Он был просто молодым талантом", - вспоминает журналист Дамьян Смык.

Впрочем, Кубок Польши в первом же сезоне вместе с 13 голами громко намекали, что не все так просто.

***

Летом 2009-го Робертом активно интересовались разные немцы, но спортдир "Леха" Марек Погожельчик уговорил его подождать еще год.

"Мы убедили Роберта стабильным игровым временем и возможностью показать себя в еврокубках. Вся дальнейшая карьера Левандовского показывает, что мы поступили правильно".

Ну, и себе Лех тоже ой как помог, хотя пан Марек об этом скромно умалчивает. В своем втором сезоне в Познани Роберт наколотил 18 голов в элите, из которых 5 – в четырех последних турах, когда определялась судьба чемпионства.

"Лех" тогда выиграл Экстракласу впервые за 13 лет; также гол Левандовского принес команде Суперкубок Польши.

Господин Смык соглашается, что без Роберта все это осталось бы в мечтах, а его коллега Радослав Наврот идет даже дальше:

"Он был совсем другим, он изменил "Лех". В те годы команда как сумасшедшая летела вперед, играла в авантюрный футбол. Приход Роберта придал ей не только эффективности, но и здравого смысла на годы вперед".

Ну, и конечно, такое пропустить не могла уже вся Европа. Среди претендентов был даже "Шахтер", но ближе всех подобрался "Блэкберн". Сэм Аллардайс требовал от менеджмента забивного нападающего из-за системных провалов Джейсона Робертса, Франко Ди Санто и Николы Калинича, так что полетел в Познань вместе с шеф-скаутом Мартином Гловером.

Переговоры между клубами прошли гладко - поляки еще никогда не зарабатывали 4 млн на одном игроке, поэтому согласились на все условия. Самого Роберта англичане пригласили на "Ивуд-Парк" при первой же паузе – прием обещали королевский, и никто не сомневался, что трансфер состоится.

"А после этого все, что могло пойти не так, пошло не так. Ему забронировали билет в Манчестер, и мы уже ждали в аэропорту, когда из-за извержения вулкана в небо поднялось облако пепла и пыли, из-за которого отменили авиарейсы по Европе почти на неделю", - все еще сокрушается Гловер.

99 человек из 100 не произнесут название Эяфьятлайокютль, но именно этот исландский вулкан изменил всю судьбу Левандовского.

Пока пепел из жерла горы оседал, в Познань на автомобилях приехали представители дортмундской "Боруссии", и с ней английскому аутсайдеру конкурировать было уже нереально. Роберт поехал к Юргену Клоппу, напоследок прихватив награду лучшему игроку Экстракласы-2010.

В этот раз рядом уже не было мамы, но была будущая жена, Анна. И еще одноклубники, один из которых – Иван Джурджевич – на прощание подарил Роберту польско-немецкий словарь.

В Дортмунде потом говорили, что это не помогло - когда Левандовский приехал, то знал на немецком только "Danke" и "Scheiße". Впрочем, его это не смущало. Джурджевича Роберт тогда серьезно поблагодарил и сказал:

"Не волнуйся, я вернусь сюда еще нескоро".

Весь футбольный мир и даже далекие от игры люди знают, что было дальше.