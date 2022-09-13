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ВИДЕО, как Шахтер готовится к поединку против Селтика

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Горняки тренируются на базе варшавской "Легии"

ВИДЕО, как Шахтер готовится к поединку против Селтика

Фото: ФК Шахтер Донецк

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В понедельник, 12 сентября, "Шахтер" провел вечернюю тренировку на базе варшавской "Легии". Польский клуб предоставил все необходимое для полноценного рабочего процесса: тренировочное поле, тренажерный зал, комнату для теории, раздевалку, массажный кабинет.

Сессия "оранжево-черных" началась с разминки в фитнес-центре, после чего команда переместилась на футбольный газон, где под руководством Игора Йовичевича и его штаба отработала часовое занятие. Уделили внимание упражнениям на короткий и средний пас, а также на точность передач с перемещениями в зоны, а завершили двусторонкой на все поле с определенными тактическими задачами.

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Отдельно беговой работой занимался Андрей Тотовицкий. Отмечается, что к команде присоединился Виктор Корниенко, который начинает процесс восстановления после полученной травмы и перенесенной операции.

Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Селтик" состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.

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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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