Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО, как Шахтер готовится к поединку против Селтика
Горняки тренируются на базе варшавской "Легии"
Фото: ФК Шахтер Донецк
В понедельник, 12 сентября, "Шахтер" провел вечернюю тренировку на базе варшавской "Легии". Польский клуб предоставил все необходимое для полноценного рабочего процесса: тренировочное поле, тренажерный зал, комнату для теории, раздевалку, массажный кабинет.
Сессия "оранжево-черных" началась с разминки в фитнес-центре, после чего команда переместилась на футбольный газон, где под руководством Игора Йовичевича и его штаба отработала часовое занятие. Уделили внимание упражнениям на короткий и средний пас, а также на точность передач с перемещениями в зоны, а завершили двусторонкой на все поле с определенными тактическими задачами.
Отдельно беговой работой занимался Андрей Тотовицкий. Отмечается, что к команде присоединился Виктор Корниенко, который начинает процесс восстановления после полученной травмы и перенесенной операции.
Напомним, матч 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" – "Селтик" состоится в среду, 14 сентября, в Варшаве на Стадионе Войска Польского. Встреча начнется в 19:45 по киевскому времени.
«Шахтар» – у Варшаві! ???? Уся увага – на матч @ChampionsLeague із «Селтіком».#ШахтарСелтік | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/MC6qDwEMlS— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 12, 2022
Популярное сейчас
- Разведка Британии: ВСУ разбили элитные силы рф, назначенные ключевыми в потенциальной войне с НАТО
- Истощенное Динамо, сплоченный Шахтер, прыжок СК Днепр-1 и "феномен" Колоса. Итоги первых 4 туров УПЛ
- Впервые с футболистом Динамо. Символическая сборная четвертого тура УПЛ
- Шахтер отправился в Варшаву на матч с Селтиком. Клуб огласил заявку на матч ЛЧ
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Чета Малиновских посетила Венецианский кинофестиваль - ФОТО