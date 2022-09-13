Шахтер – Селтик. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 2-го тура группового раунда главного клубного европейского турнира между донецким "Шахтером" и шотландским "Селтиком".

"Горняки" преподнесли настоящую сенсацию в первом матче с "РБ Лейпциг". После результативной ошибки Гулачи подопечные Йовичевича поиздевались над немецкой командой на контратаках. Сможет ли украинский гранд забрать очки у "Селтика"? Какую тактику выберет главный тренер "Шахтера"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 14 сентября – в 19:35 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Александр Рыженко

Режиссер трансляции: Александр Рыженко