Однажды в Кубке европейских чемпионов. Как Селтик стал самым лучшим на континенте

"Я хочу, чтобы меня помнили за футбол, в который мы играли", - так сказал Джок Стейн. Без сомнения, культовый тренер подразумевал триумф "Селтика" в финале Кубка европейских чемпионов против миланского "Интера". Прошло 55 лет, а знаменитый для шотландцев сезон 1966/67 все еще обсуждаем — таким велик был масштаб установленных достижений.

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В середине 60-х футбольная Европа откровенно скучала. Представители Серии А не просто установили гегемонию в КЕЧ (три подряд трофеи достались миланским клубам), а буквально подавляли стилем, акцентированным на защиту. Никто не спорил — катеначчо было новаторским и принесло результат, однако не красоту, столь желанную для болельщика.

Многие могли бы скептически улыбнуться — зачем ломать безупречно работающий инструмент? Неужели претензии уместны, учитывая, что победителей вообще не судят? Тем не менее, аудитория хотела видеть открытую игру и искала альтернативу, способную сломить вышколенную оборону итальянцев. Это не удалось сделать "Реалу" и "Бенфике", пока на авансцену не вышел неожиданный претендент - "Селтик". Неожиданный в том смысле, что им был брошен столь дерзкий вызов.

Годом ранее, только заняв пост руководителя команды, Стейн доказал, что является первоклассным специалистом и знает, как добиться успеха — кроме чемпионства и Кубка шотландской лиги он остановился в шаге от финала Кубка обладателей кубков. Дойти так далеко, оставить за бортом киевское "Динамо" и сцепиться с "Ливерпулем" Билла Шенкли - все это стоило титанических усилий и говорило о наличии характера.

Однако повторимся - даже несмотря на то, что "Селтик" научился удивлять, мало кто рассчитывал, что "зелено-белые" смогут дать достойный ответ прагматизму кальчо. Недооценка? Нет. Просто Джок оказался действительно незаурядной личностью.

Джок Стейн, фото - Getty Images

Стейн, который вырос в семье шахтера, не отличался дипломатичностью, особенно в отношении соперников. Устроить психологическую атаку, нажать там, где нужно – в этом аспекте коучу не было равных. В то же время он не перегибал палку по отношению к своим подопечным и в целом построил крепкую раздевалку.

Все бы ничего, но Джок – протестант, которых католический "Селтик" не переносил на дух. Впрочем, жизнь не перестает удивлять: руководство клуба, окруженное идеологическим, радикализированным слоем населения, все равно рискнуло пригласить человека из фактически вражеского лагеря. На самом деле было за что – с "Данфермлином" Стейн взял национальный кубок, а в кампании 1964/65 его "Хиберниан" финишировал выше (4 место), чем "кельты" (8 ступенька). Иногда принципы следует задвинуть в шкафчик.

Джок обожал динамичный футбол — примечательно, что в розыгрыше 1966/67 только в одной лиге "Селтик" отгрузил 111 голов (и 196 всего — между прочим, тогдашний мировой рекорд). Скорость, феноменальная культура паса, рассудительность – черты, благодаря которым команда создавала шоу. Его главными актерами можно назвать двух крайних нападающих – Джимми Джонстона и Бобби Леннокса и пару центфорвардов Стиви Чалмерс-Вилли Уоллес. Если в Ливерпуле молодые дамы теряли голову из-за "The Beatles", то у Глазго был квартет, который покорял сердца не только слабого пола.

Стейн допускал индивидуализм, однако подчеркивал - без коллективизма никуда. Британская пресса любит акцентировать внимание на этом и называет наставника "зелено-белых" предшественником тотального футбола. Смелое утверждение, в котором прослеживается какая-то доля правды, однако, по нашему мнению, обусловлено не сознательными тактическими нюансами, а логическим процессом улучшения взаимодействия между исполнителями. Дело в том, что почти вся основная обойма была уроженцами Глазго, с детства росла бок о бок и установила между собой невероятную химию. В 70-х подобную атмосферу наладил Бобби Хафтон и его "Мальме" совсем немного не хватило для победы в КЕЧ - дорогу перешел "Ноттингем Форест" Брайана Клафа.

Собрав сплав молодости (единственным игроком за 30 был 35-летний вратарь Ронни Симпсон) и опыта, Стейн без проблем преодолел первые два раунда еврокубка. "Цюрих" (кстати, полуфиналист КЕЧ 1963/64) был разбит 5:0, а "Нант" хоть и пробовал биться, однако уступил с одинаковыми 1:3. Добавим, что на тот момент "зелено-белые" закрыли несколько неотложных вопросов - оформили Кубок шотландской лиги и Кубок Глазго - чем несколько развязали руки.

Ронни Симпсон играет на выходе, фото - Getty Images

Команда рисковала утонуть в легкомысленном настроение (все же так легко давалось) и едва не поплатилась. Приехав в Новый Сад, "Селтик" встретился с бешеным прессингом югославской "Войводины", допустил серию ошибок и в конце концов проиграл - Ронни Симпсон не справился с правым вингером Миланом Станичем.

Надо сказать, что осечка преподнесла Джоку ценный и своевременный урок - кельты опустились на землю, сплотились и нашли в себе силы, чтобы переломить ход поединка. Здесь отдадим должное Билли Макниллу, подтвердившему, что не просто носил капитанскую повязку — Цезарь, как прозвали защитника, координировал партнеров и работал на атаку весь матч без остановки. В середине второго тайма забил Чалмерс, а на 90+ свое слово сказал Макнилл — в результате розыгрыша стандарта выиграл верховую дуэль и забил мяч головой в сетку ворот. 2:0 – можно выдыхать.

"У нас была уверенность, которую мы не имели права терять", – впоследствии объяснил левый полузащитник Джон Кларк. Затем игроки "Селтика" неоднократно подчеркивали — четвертьфинальные встречи с "Войводиной" оказались самыми трудными на пути к успеху.

Довольно показательно, что накануне полуфинала Стейн отказался от широкого фронта нападения и изменил подход. Стадион "Паркхед" готовился к приезду чехословацкой "Дуклы", главным украшением которой был Йозеф Масопуст, и Джок понимал: для того, чтобы его ребята окончательно не загнулись под тяжестью интенсивного, изматывающего стиля, пора сделать кратковременную паузу.

"Опасность заключалась в том, что некоторые ребята могли устать из-за чрезмерного количества матчей. Мы немного сократили тренировки и сделали достаточно, чтобы удержать их на пике умственного и физического состояния", - рассказал тренер. Как мы писали выше, Стейн тонко чувствовал, когда нужно остановиться – вот и сейчас он повез команду на побережье графства Айршир (запад Шотландии). Свежий воздух, компанейские посиделки и занятия гольфом помогли — во-первых, часть исполнителей получила время для полноценного восстановления, во-вторых, все вернулись в Глазго ментально заряженными и готовыми сражаться.

Вилли Уоллес и Бобби Ленокс празднуют взятие ворот в финале с Интером, фото - Getty Images

Еще один важный пунктик — трезвая оценка ситуации. Фулбек Джим Крэйг признался, что "Селтик" очень наивно воспринял "Войводину": "Когда мы соревновались с "Войводиной", то понимали, что это хороший клуб, но без звезд. Зато мы знали, что в Праге есть Масопуст".

Против "Дуклы" "кельты" поразили мобильностью, нетипичной выжидательной стратегией и внезапными контратаками. Обычно шотландцы душили конкурентов, пытались максимально близко прижать их к штрафной, а тут дали свободу, которой чехи не знали, как правильно воспользоваться. Со стороны Стейна все сложилось почти идеально: к сожалению, не убедил нападающий Джон Хьюз, на которого тренерский штаб делал ставку, плюс гости отличились мячом под занавес первого тайма. Впрочем, если обобщить, "Селтик" порадовал мощным перформансом — Джимми Джонстон заложил фундамент победы, а быстрый Уоллес записал в актив дубль.

При счете 3:1 Джок предсказал дальнейшие действия чехословаков — в Праге "Дукла" прибегла к штурму (Билли Макнилл выдал один из лучших поединков в карьере) и обломала зубы. Поражение сильно задело эго Масопуста — обладатель Золотого мяча-1962 отказался пожимать руку и сбежал в подтрибунное помещение.

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Несмотря на подвиги "Селтика", "Интер" считался безоговорочным фаворитом. Авторитет Серии А, "нерадзурри" и особенно Элленио Эрреры автоматически склонял чаши весов на нужную сторону. Команда забивала немного, но достаточно, чтобы двинуться дальше — аргентинский алленатор полностью доверял обороне Бурньич-Факетти-Гварнери-Пикки. Впереди погоду творили Алессандро Маццола, Луис Суарес Мирамонтес (обладатель ЗМ-1960) и Жаир да Коста (триумфатор ЧМ-1962).

Интер перед финалом 1967-го, фото - Getty Images

Эти мастера спокойно разобрались с московским "Торпедо" (1:0), венгерским "Вашашем" (4:1) и мадридским "Реалом" (3:0). Почти удалось поставить подножку софийскому ЦСКА — соперники не выяснили, кто сильнее в двух матчах и была назначена дополнительная встреча (серия пенальти еще не практиковалась). Быстрый гол Ренато Каппеллини, моментальная перестройка в защиту и болгары остались бессильными.

Тем не менее, "Селтик" верил, что способен поспорить за трофей. Накануне "Интер" оступился в полуфинале Кубка Италии против "Падовы" и, что еще хуже, испортил концовку чемпионата. "Змеям" хватило бы ничьей в борьбе с середняком турнирной таблицы - "Мантовой", но в Мантуе Эррера проиграл 0:1. Промахом воспользовался "Ювентус" - туринцы одолели "Лацио" 2:1 и таким образом опередили "черно-синих" на одно очко. Надежды на требл растаяли на глазах.

К тому же в Лиссабон, где был запланирован финал КЕЧ, "Интер" приехал не в полном составе - отсутствовал Жаир и сломался Луис Суарес. Последнего Джок ценил и боялся больше всего — испанец был архитектором атак и гениально читал игру (среди сегодняшних футболистов его можно сравнить разве что с Андресом Иньестой).

И опять же – все это не давало никакого преимущества шотландцам. На пресс-конференции Стейн заявил, что "Селтик" станет первой командой, которая привезет Кубок европейских чемпионов в Британию, однако его слова вызвали легкую улыбку. Справедливости ради скажем, что тренер провел тщательную исследовательскую работу — посетил несколько поединков с участием "Интера". Но с каждым днем ​​до приближения решающей дуэли его поведение все больше становилось параноидальным, одержимым Эррерой.

Курт Чаншер выводит команды на игру, фото - Getty Images

Дело в том, что Элленио также не лез за словом в карман, заигрывал со Стейном и в итоге его сильно оскорбил — пообещал прислать самолет для просмотра одного из матчей "нерадзурри", а затем завуалированно назвал шотландца жирным. Плюс, зная любовь итальянцев к сотрудничеству с судьями, Стейн до последнего верил, что миланцы пошли на контакт с немецким арбитром Куртом Чаншером (более того, Эррера открыто оказывал давление на бригаду через прессу). Неудивительно, что в подтрибунке "Национального стадиона" в Лиссабоне оба специалиста сцепились (драке помешал голкипер Джулиано Сарти), весь матч обменивались бранью и взаимно тыкали пальцы.

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Уже на 7 минуте "Селтик" оказался в роли отстающего - рефери поставил справедливый пенальти и Маццола не промахнулся. Впрочем, это не сломило планы Стейна и, как бы парадоксально ни звучало, только ускорило их реализацию.

Селтик перед финалом, фото - Getty Images

"Тактика не так важна, как отношение к игре", — объяснял Джок. Он ожидал, что итальянцы опустятся вглубь и понимал, что при таком сценарии получит много свободного пространства. При равном счете поединок рисковал превратиться в вязкую субстанцию, а здесь у шотландца было достаточно времени и вариантов для манипуляций.

Казалось бы, пропускать в дебюте — плохая черта, однако кельтам нечего было терять. Еще одна установка от метра, сказанная за несколько минут до стартового свистка - "выйти и провести свой обычный матч" - была услышана правильно. "Селтик" не сник и наоборот бросился штурмовать штрафную площадку оппонента — всего совершил 49 навесов, комбинируя их с дальними ударами. "Интер" держался, делал это качественно, но во втором тайме все же "поплыл" — из-за выносливости и мастерства "зелено-белых".

Эррера ожидал проблем от линии нападения, а первый гол сделала защита — "Интер" разобрал игроков, однако упустил левого защитника Томми Гэмелла, который отреагировал на передачу Джима Крейга (напоминаем, еще одного фулбека) и положил на лопатки Сарти. Фигурировал Гэмелл и во втором взятии ворот - совершил пас в сторону центрхава Бобби Мердока, тот ударил и мяч удачно попал в ноги Чалмерса. 2:1, болельщики в шоке, Стейн триумфально поднял руку.

P.S. "Селтик" стал первым клубом, выигравшим все трофеи в течение календарного года (чемпионат, Кубок Шотландии, Кубок шотландской лиги, Кубок Глазго и КЕЧ). Также кельты первыми привезли КЕЧ на Туманный Альбион и первыми взяли его без помощи легионеров.