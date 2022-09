Лига чемпионов. Байер - Атлетико 2:0. Ни атаки, ни защиты у Симеоне

"Атлетико" провел слабый матч в дождливом Леверкузене и абсолютно заслужил поражение.

Первый тайм прошел в равной, скучной борьбе, в которой "Фармацевты" пытались играть первым номером, но без особого успеха. Испанцы же отвечали еще более бестолковыми вылазками, одна из которых, однако, чуть не завершилась пенальти.

Момент, по правде, скандальный: мяч попал в руку Тапсобе после навеса, но судьи промолчали. Что-то подсказывает, что на пресс-конференции не промолчит Диего Симеоне.

Тем более, других шансов у его команды и не было, тогда как "Байер" дальше создавал момент за моментом. Плотный удар Диаби отразил Грбич; в начале второго тайма Шик из убойной позиции влупил в перекладину, после чего Гложек на добивании отправил мяч в штангу. Как?!

Прошло еще немного времени - и Шик, обыграв вратаря, не успел проткнуть мяч в ворота, дав шанс Фелипе. Затем еще Куссуну после углового ткнул мяч в штангу…

Jeremie Frimpong came off the bench for Bayer Leverkusen after 69 minutes with the score 0-0….he ends up grabbing a brace of assists to lead Leverkusen to a desperately needed 2-0 win vs. Atlético Madrid.



Not a bad cameo for the 21-year-old Dutch right back: pic.twitter.com/ZekHXc6LBL