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Лига чемпионов. Байер - Атлетико 2:0. Ни атаки, ни защиты у Симеоне
Повезло, что только 2:0
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stefan Brauer/DeFodi Images
"Атлетико" провел слабый матч в дождливом Леверкузене и абсолютно заслужил поражение.
Первый тайм прошел в равной, скучной борьбе, в которой "Фармацевты" пытались играть первым номером, но без особого успеха. Испанцы же отвечали еще более бестолковыми вылазками, одна из которых, однако, чуть не завершилась пенальти.
Момент, по правде, скандальный: мяч попал в руку Тапсобе после навеса, но судьи промолчали. Что-то подсказывает, что на пресс-конференции не промолчит Диего Симеоне.
Тем более, других шансов у его команды и не было, тогда как "Байер" дальше создавал момент за моментом. Плотный удар Диаби отразил Грбич; в начале второго тайма Шик из убойной позиции влупил в перекладину, после чего Гложек на добивании отправил мяч в штангу. Как?!
Прошло еще немного времени - и Шик, обыграв вратаря, не успел проткнуть мяч в ворота, дав шанс Фелипе. Затем еще Куссуну после углового ткнул мяч в штангу…
Jeremie Frimpong came off the bench for Bayer Leverkusen after 69 minutes with the score 0-0….he ends up grabbing a brace of assists to lead Leverkusen to a desperately needed 2-0 win vs. Atlético Madrid.— Zach Lowy (@ZachLowy) September 13, 2022
Not a bad cameo for the 21-year-old Dutch right back: pic.twitter.com/ZekHXc6LBL
В общем, когда Андрих в касание пробил под штангу после классной фланговой работы Фримпонга - это была справедливость высшей степени. Как, впрочем, и второй гол от Диаби в классической контратаке.
"Байер" молодцы - собрались, хотя старт сезона у них не очень, а вот за "Атлетико" откровенно страшно перед грядущим дерби Мадриленьо - это, пожалуй, главное резюме увиденного. Что же до ЛЧ, то здесь у тех и других теперь по три балла.
2-й тур Лиги чемпионов. Леверкузен. "Бай-Арена"
"Байер" - "Атлетико" - 2:0
Голы: Андрих, 84, Диаби, 87
"Байер": Градецкий - Куссуну, Та, Тапсоба (Баккер, 89), Инкапье - Андрих, Демирбай - Диаби (Арангис, 89), Гложек (Фримпонг, 69), Хадсон-Одои (Амири, 90+1) - Шик (Азмун, 89)
"Атлетико": Грбич - Молина (Гризманн, 63), Витсель, Фелипе, Эрмосо, Рейнилду (Карраско, 63) - Льоренте, Коке, Сауль (де Пауль, 46) - Мората (Матеус Кунья, 73), Феликс (Корреа, 73)
Предупреждения: Куссуну, 32, Та, 39, Андрих, 77
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