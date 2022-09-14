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Нойер обошел Буффона по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
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Опытный голкипер занял вторую позицию

Нойер обошел Буффона по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Во вторник, 13 сентября, мюнхенская "Бавария" обыграла на своем поле каталонскую "Барселону" со счетом 2:0.

Опытный голкипер хозяев Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности. Это был 53-й по счету "сухой" матч для Нойера в Лиге чемпионов.

По этом показателю он опередил Джанлуиджи Буффона, в активе которого 52 поединка. Лидером в этом списке является известный экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс - (57).

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В статье: Бавария (Мюнхен) Мануэль Нойер Барселона
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