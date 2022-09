Нойер обошел Буффона по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов

Во вторник, 13 сентября, мюнхенская "Бавария" обыграла на своем поле каталонскую "Барселону" со счетом 2:0.

Опытный голкипер хозяев Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности. Это был 53-й по счету "сухой" матч для Нойера в Лиге чемпионов.

По этом показателю он опередил Джанлуиджи Буффона, в активе которого 52 поединка. Лидером в этом списке является известный экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс - (57).

Most clean sheets in #UCL history:



▪️ Iker Casillas (57)

▪️ Manuel Neuer (53)

▪️ Gianluigi Buffon (52)



