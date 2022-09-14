Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нойер обошел Буффона по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов
Опытный голкипер занял вторую позицию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 13 сентября, мюнхенская "Бавария" обыграла на своем поле каталонскую "Барселону" со счетом 2:0.
Опытный голкипер хозяев Мануэль Нойер оставил свои ворота в неприкосновенности. Это был 53-й по счету "сухой" матч для Нойера в Лиге чемпионов.
По этом показателю он опередил Джанлуиджи Буффона, в активе которого 52 поединка. Лидером в этом списке является известный экс-голкипер мадридского "Реала" Икер Касильяс - (57).
Most clean sheets in #UCL history:— William Hill (@WilliamHill) September 13, 2022
▪️ Iker Casillas (57)
▪️ Manuel Neuer (53)
▪️ Gianluigi Buffon (52)
Legends of the game. ???? pic.twitter.com/uFMHOFdJvL
Популярное сейчас
- Вынужденная мера. Клуб Миколенко подписал экс-голкипера Лестера
- Бавария – Барселона 2:0. Бойцы одной весовой категории, но всё ещё разного класса
- Die Welt: ВСУ захватили в плен на Харьковщине тысячи оккупантов, в том числе высокопоставленных офицеров
- Бавария – Барселона: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Красотка дня. Жена бывшего вице-капитана Руха, который усилил Черноморец. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО