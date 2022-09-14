Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

После гостевых 3:0 над «Селтиком» действующий победитель Лиги чемпионов встретится с непредсказуемым «РБ Лейпциг», который только за последние две недели успел проиграть 1:4 «Шахтеру», сменить тренера и разбить «Боруссию Дортмунд» 3:0.

Понятно, что Мадрид - фаворит встречи, но против Нкунку, Вернера, Форсберга и других играть сложно, особенно если они на кураже, а твой основной (единственный?) центрфорвард травмирован. Этот матч имеет шансы завершиться по-всякому, но в любом случае это будет очень интересно.

Лига чемпионов. 2-й тур. 14.09.2022

Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

Арбитр в поле - Маурицио Мариани (Италия)

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