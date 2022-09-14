  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Реал Мадрид - РБ Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez

Новина українською

После гостевых 3:0 над «Селтиком» действующий победитель Лиги чемпионов встретится с непредсказуемым «РБ Лейпциг», который только за последние две недели успел проиграть 1:4 «Шахтеру», сменить тренера и разбить «Боруссию Дортмунд» 3:0.

Понятно, что Мадрид - фаворит встречи, но против Нкунку, Вернера, Форсберга и других играть сложно, особенно если они на кураже, а твой основной (единственный?) центрфорвард травмирован. Этот матч имеет шансы завершиться по-всякому, но в любом случае это будет очень интересно.

Лига чемпионов. 2-й тур. 14.09.2022
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр в поле - Маурицио Мариани (Италия)

Реал Мадрид 22:00 РБ Лейпциг

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотрите трансляцию матча Реал Мадрид - РБ Лейпциг
Смотреть трансляцию

Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол

Телетрансляция - MEGOGO Футбол 1

Смотрите матч прямо в этой новости - в плейере ниже

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде