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Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Реал Мадрид - РБ Лейпциг: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 14.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez
После гостевых 3:0 над «Селтиком» действующий победитель Лиги чемпионов встретится с непредсказуемым «РБ Лейпциг», который только за последние две недели успел проиграть 1:4 «Шахтеру», сменить тренера и разбить «Боруссию Дортмунд» 3:0.
Понятно, что Мадрид - фаворит встречи, но против Нкунку, Вернера, Форсберга и других играть сложно, особенно если они на кураже, а твой основной (единственный?) центрфорвард травмирован. Этот матч имеет шансы завершиться по-всякому, но в любом случае это будет очень интересно.
Лига чемпионов. 2-й тур. 14.09.2022
Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
Арбитр в поле - Маурицио Мариани (Италия)
Реал Мадрид 22:00 РБ Лейпциг
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция - MEGOGO Футбол 1
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