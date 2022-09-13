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Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2022
Будет восьмая подряд победа?
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Robert Perry/PA Images
Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур
14 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 22:00 "РБ Лейпциг"
Арбитр: Маурицио Мариани (Италия)
Трансляция: MEGOGO, Volia TV
Действующий победитель Лиги чемпионов продолжает защиту титула. "РБ Лейпциг" - соперник потенциально серьезный, но Мадрид есть Мадрид.
Команда Карло Анчелотти выиграла 7 из 7 матчей в августе-сентябре, и даже травма Карима Бензема (пока?) не ударила по ее результатам. "Лейпциг", в свою очередь, имел скомканное начало сезона и уже сменил тренера. С фаворитом здесь все ясно, но это ведь не делает сенсацию невозможной, правда?
"Реал Мадрид"
У "Реала" довольно странная победная серия в том плане, что легких успехов почти нет - каждый раз Мадрид вырывает свое зубами; по части характера равных ему нет во всей Европе.
В прошлом туре Примеры именно так была дожата "Мальорка" - вроде, неплохо сопротивлялись островитяне, даже счет открыли, но индивидуальные перфомансы от Винисиуса, Родриго и Вальверде все их старания перечеркнули - 4:1. Похожая история была и неделю назад с "Селтиком", который лучше начал встречу, но дальше проиграл 0:3.
5 - Federico Valverde ???????? has created more chances following a ball carry than any other midfielder in LaLiga 2022/23 (5) and only Vinícius Júnior ???????? (37) has made more 10+ metre progressive carries than him for @realmadriden in the competition this season (19). Dagger. pic.twitter.com/v6xoWmTaa8— OptaJose (@OptaJose) September 12, 2022
Этот "Реал" умеет ждать, терпеть и ловить соперника на ошибках. В отсутствие Бензема главное оружие - Винисиус; Кроос и Алаба постоянно ищут его лонгболами. Также очень силен на старте сезона Вальверде - причем как в роли флангового хава, так и в центре. Класс Модрича тоже не обсуждается. Главный минус - в 5 из 6 последних матчей "Реал" пропускал. Уход Каземиро таки нарушил баланс, но пока Мадриду не попадались соперники, способные это использовать. Возможно, им станут "Быки"?..
"РБ Лейпциг"
На бумаге у немцев есть необходимые компоненты. Тут вам и креативность Криса Нкунку, и чумовые удары Доминика Собослаи, и опытная оборона с атлетичным Симаканом, который будет играть по Винисиусу. Но это только на бумаге.
На практике последний месяц "Лейпциг" провалил. Апофеоз - 0:4 от "Айнтрахта" и 1:4 от "Шахтера". После них Доменико Тедеско уволили, а на его место пришел Марко Розе, с которым "Быки" моментально разбили "Боруссию" - 3:0.
Привычное дело - новый тренер дал команде импульс, и она побежала. Вопрос в том, насколько этого хватит? Малейшая слабина на "Бернабеу" обернется фиаско. "Реал" вывел стабильность на какой-то заоблачный уровень, и дожать его можно лишь идеальной игрой все 90 минут. Не факт, что "Лейпциг" так сможет - про реализацию Вернера мы все помним. Правда, есть у "Быков" и козырь - они не из пугливых, и без боя, как "Айнтрахт" в Суперкубке, Мадриду точно не сдадутся.
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг": статистика личных встреч
"РБ Лейпциг" - клуб совсем молодой, поэтому нет ничего странного в том, что ранее команды в Европе еще не пересекались.
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг": последние матчи команд
Последние матчи "Реала"
Последние матчи "Лейпцига"
Турнирное положение команд
После 1-го тура
Ориентировочные составы
У "Реала" на выходных дерби против "Атлетико", так что в теории Модрича с Кроосом Анчелотти может и поберечь - по крайней мере, дать по 45-60 минут и все. Что касается лазарета, то там по-прежнему Бензема и Милитао.
У "Лейпцига" продолжают лечение центрбек Лукас Клостерманн и вингер Дани Ольмо. На днях к ним добавился еще и опорник Конрад Лаймер - вероятно, в Мадриде его заменит опытный словенец Кевин Кампль.
"Реал Мадрид": Куртуа - Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Менди - Модрич, Чуамени, Кроос - Вальверде, Родриго, Винисиус
"РБ Лейпциг": Гулачи - Симакан, Орбан, Дьялло, Раум - Кампль, Шлагер - Нкунку, Форсберг, Собослаи - Вернер
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг": ставки и коэффициенты
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг": прогноз от UA-Футбол
Букмекеры верят в победу Мадрида, и чтобы получить коэффициент повыше, рискнем поставить на "обе забьют" - как уже говорилось, это фирменный знак "Реала" на старте сезона.
Это событие большинство БК предлагают с коэффициентами 1,6-1,7.
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