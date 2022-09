Реал Мадрид - РБ Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 14.09.2022

Действующий победитель Лиги чемпионов продолжает защиту титула. "РБ Лейпциг" - соперник потенциально серьезный, но Мадрид есть Мадрид.

Команда Карло Анчелотти выиграла 7 из 7 матчей в августе-сентябре, и даже травма Карима Бензема (пока?) не ударила по ее результатам. "Лейпциг", в свою очередь, имел скомканное начало сезона и уже сменил тренера. С фаворитом здесь все ясно, но это ведь не делает сенсацию невозможной, правда?

У "Реала" довольно странная победная серия в том плане, что легких успехов почти нет - каждый раз Мадрид вырывает свое зубами; по части характера равных ему нет во всей Европе.

В прошлом туре Примеры именно так была дожата "Мальорка" - вроде, неплохо сопротивлялись островитяне, даже счет открыли, но индивидуальные перфомансы от Винисиуса, Родриго и Вальверде все их старания перечеркнули - 4:1. Похожая история была и неделю назад с "Селтиком", который лучше начал встречу, но дальше проиграл 0:3.

5 - Federico Valverde ???????? has created more chances following a ball carry than any other midfielder in LaLiga 2022/23 (5) and only Vinícius Júnior ???????? (37) has made more 10+ metre progressive carries than him for @realmadriden in the competition this season (19). Dagger. pic.twitter.com/v6xoWmTaa8