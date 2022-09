Импульс получен, но дивиденды не выжаты. ЛЧ, группа E, 2-й тур. Челси – РБ Зальцбург 1:1

В анонсе в стартовом составе "РБ Зальцбург" мы промахнулись по двум игрокам: Яйссле оставил на скамейке запасных плеймейкера Камери и экс-форварда "Шахтера" Фернандо, на их позиции вышли Сучич и Шешко соответственно. В свою очередь Поттер в любом случае не мог не удивить своим выбором. Грэм сделал ставку на 4-2-3-1, из интересного: не самые скоростные Силва и Аспиликуэта в центре обороны, а также Маунт на краю полузащиты.

"Челси" выдал бодрое начало поединка; действовал, если не агрессивно, то, как минимум, смело. Хозяева явно перегружали фланг Мейсона, левый край больше используя под изоляции. Так, Рахим Стерлинг несколько раз получал ситуации "один в один". "РБ Зальцбург" хоть и позволял лондонцам проникать в свою штрафную площадку, но все равно успевал за противником: гости стелились в подкатах, блокировали удары "пенсионеров" и не особо трещали в защите.

Ближе к середине первого тайма "быки" начали чаще включаться в прессинг на финальной трети поля и даже ненадолго отодвинули игру от владений Кена. Под занавес 45-минутки команды наконец-то обменялись моментами: Маунт почти попал в девятку, а Кепа парировал выстрел Шешко под правую штангу.

Также стоит отметить, что уже в компенсированное время мяч угодил в руку защитнику "РБ Зальцбург" после удара головой от Ковачича, правда, арбитр эпизод почему-то проигнорировал. В целом, самый интересный момент матча до перерыва – это попытки Кружляка починить свою гарнитуру. Именно из-за технической заминки Иван накинул сверху аж три минуты.

