Импульс получен, но дивиденды не выжаты. ЛЧ, группа E, 2-й тур. Челси – РБ Зальцбург 1:1

В анонсе в стартовом составе "РБ Зальцбург" мы промахнулись по двум игрокам: Яйссле оставил на скамейке запасных плеймейкера Камери и экс-форварда "Шахтера" Фернандо, на их позиции вышли Сучич и Шешко соответственно. В свою очередь Поттер в любом случае не мог не удивить своим выбором. Грэм сделал ставку на 4-2-3-1, из интересного: не самые скоростные Силва и Аспиликуэта в центре обороны, а также Маунт на краю полузащиты.

"Челси" выдал бодрое начало поединка; действовал, если не агрессивно, то, как минимум, смело. Хозяева явно перегружали фланг Мейсона, левый край больше используя под изоляции. Так, Рахим Стерлинг несколько раз получал ситуации "один в один". "РБ Зальцбург" хоть и позволял лондонцам проникать в свою штрафную площадку, но все равно успевал за противником: гости стелились в подкатах, блокировали удары "пенсионеров" и не особо трещали в защите.

Also hinten haben wir bereits ordentlich zu tun. Bisher halten wir dem Druck der Blues aber stand.

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???? 20' | #CHESAL 0-0 | #UCL

???? https://t.co/h5h3Pqzj7x pic.twitter.com/o2NhtWiYoO — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022

Ближе к середине первого тайма "быки" начали чаще включаться в прессинг на финальной трети поля и даже ненадолго отодвинули игру от владений Кена. Под занавес 45-минутки команды наконец-то обменялись моментами: Маунт почти попал в девятку, а Кепа парировал выстрел Шешко под правую штангу.

Также стоит отметить, что уже в компенсированное время мяч угодил в руку защитнику "РБ Зальцбург" после удара головой от Ковачича, правда, арбитр эпизод почему-то проигнорировал. В целом, самый интересный момент матча до перерыва – это попытки Кружляка починить свою гарнитуру. Именно из-за технической заминки Иван накинул сверху аж три минуты.

Вторая половина встречи крайне внезапно началась с провала в обороне в исполнении "быков", хотя ничего нового "Челси" гостям не предложил. Мало того, что подопечные Яйссле позволили Маунту и Джеймсу прорвать свой левый фланг, так они еще и абсолютно забыли про Стерлинга на противоположном краю. Рахим в очередной раз остался один, но на этот раз англичанин пальнул точно в боковую сетку (1:0).

250 - Raheem Sterling has now recorded 250 goals + assists in all competitions at club level (158 goals, 92 assists:



Liverpool - 23 goals, 17 assists

Man City - 131 goals, 74 assists

Chelsea - 4 goals, 1 assist



Guarantee. pic.twitter.com/ycFueLdaN3 — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2022

После забитого гола "Челси" откатился в средний блок и перешел на вертикальные забросы вперед. Сперва их в офсайде принимал Обамеянг, затем вместо Пьера-Эмерика вышел Броя, именно албанец подхватил эстафету. Постепенно "РБ Зальцбург" все-таки начал беспокоить Кепу. Окафору понадобилось две попытки, чтобы забить. Если с ударом Ноа головой Аррисабалага легко справился, то спасти уже на "первом этаже" испанец не сумел (1:1). Пропущенный гол "синих" не слишком вытекал из логики игры. Тем не менее, гости не выключились и воспользовались своим шансом в результате цепочки ошибок хозяев: Ковачич заигрался впереди и бросил центр, Силва не рассчитал подкат, Аспиликуэта не накрыл удар Окафора.

???? OKAFORmidable ???? pic.twitter.com/opUrURX5q3 — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022

"Челси" не выжал максимум из штурма, удары Джеймса и Брои прошли над перекладиной, Зиеш в упор умудрился не расстрелять голкипера "быков".

Вспоминается, что Томас Тухель тоже не выиграл свой первый матч во главе "Челси". Также из параллелей – недавняя ничья "Зальцбурга" с "Миланом". Там у австрийцев было больше моментов, однако цифры на табло идентичные.

Лига чемпионов. Группа E, 2-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

"Челси" – "РБ Зальцбург" 1:1

Голы: Стерлинг (48) – Окафор (75)

"Челси": Кепа – Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 82), Силва, Кукурелья – Ковачич (Галлахер, 81), Жоржиньо – Маунт, Хавертц (Лофтус-Чик, 66), Стерлинг (Пулишич, 84) – Обамеянг (Броя, 66)

"РБ Зальцбург": Кен – Дедич, Бернарду, Павлович, Ульмер – Капальдо, Зайвальд, Кьергор (Гурна-Дуат, 46) – Сучич (Камери, 70) – Шешко (Адаму, 70), Окафор (Койта, 85)

Предупреждения: Джеймс (79) – Адаму (76), Павлович (77), Капальдо (89)