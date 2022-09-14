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Импульс получен, но дивиденды не выжаты. ЛЧ, группа E, 2-й тур. Челси – РБ Зальцбург 1:1
"Быки" провернули с лондонцами то же, что и с "Миланом"
Getty Images / Global Images Ukraine
В анонсе в стартовом составе "РБ Зальцбург" мы промахнулись по двум игрокам: Яйссле оставил на скамейке запасных плеймейкера Камери и экс-форварда "Шахтера" Фернандо, на их позиции вышли Сучич и Шешко соответственно. В свою очередь Поттер в любом случае не мог не удивить своим выбором. Грэм сделал ставку на 4-2-3-1, из интересного: не самые скоростные Силва и Аспиликуэта в центре обороны, а также Маунт на краю полузащиты.
Squad. ????— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2022
???? 0-0 ⚪️ [22] #UCL pic.twitter.com/RjXTIKB61J
"Челси" выдал бодрое начало поединка; действовал, если не агрессивно, то, как минимум, смело. Хозяева явно перегружали фланг Мейсона, левый край больше используя под изоляции. Так, Рахим Стерлинг несколько раз получал ситуации "один в один". "РБ Зальцбург" хоть и позволял лондонцам проникать в свою штрафную площадку, но все равно успевал за противником: гости стелились в подкатах, блокировали удары "пенсионеров" и не особо трещали в защите.
Also hinten haben wir bereits ordentlich zu tun. Bisher halten wir dem Druck der Blues aber stand.— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022
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???? 20' | #CHESAL 0-0 | #UCL
???? https://t.co/h5h3Pqzj7x pic.twitter.com/o2NhtWiYoO
Ближе к середине первого тайма "быки" начали чаще включаться в прессинг на финальной трети поля и даже ненадолго отодвинули игру от владений Кена. Под занавес 45-минутки команды наконец-то обменялись моментами: Маунт почти попал в девятку, а Кепа парировал выстрел Шешко под правую штангу.
Также стоит отметить, что уже в компенсированное время мяч угодил в руку защитнику "РБ Зальцбург" после удара головой от Ковачича, правда, арбитр эпизод почему-то проигнорировал. В целом, самый интересный момент матча до перерыва – это попытки Кружляка починить свою гарнитуру. Именно из-за технической заминки Иван накинул сверху аж три минуты.
Plenty of chances but we're level at the break.@WhaleFinApp | #UCL pic.twitter.com/U7ryL8AMuF— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 14, 2022
Вторая половина встречи крайне внезапно началась с провала в обороне в исполнении "быков", хотя ничего нового "Челси" гостям не предложил. Мало того, что подопечные Яйссле позволили Маунту и Джеймсу прорвать свой левый фланг, так они еще и абсолютно забыли про Стерлинга на противоположном краю. Рахим в очередной раз остался один, но на этот раз англичанин пальнул точно в боковую сетку (1:0).
250 - Raheem Sterling has now recorded 250 goals + assists in all competitions at club level (158 goals, 92 assists:— OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2022
Liverpool - 23 goals, 17 assists
Man City - 131 goals, 74 assists
Chelsea - 4 goals, 1 assist
Guarantee. pic.twitter.com/ycFueLdaN3
После забитого гола "Челси" откатился в средний блок и перешел на вертикальные забросы вперед. Сперва их в офсайде принимал Обамеянг, затем вместо Пьера-Эмерика вышел Броя, именно албанец подхватил эстафету. Постепенно "РБ Зальцбург" все-таки начал беспокоить Кепу. Окафору понадобилось две попытки, чтобы забить. Если с ударом Ноа головой Аррисабалага легко справился, то спасти уже на "первом этаже" испанец не сумел (1:1). Пропущенный гол "синих" не слишком вытекал из логики игры. Тем не менее, гости не выключились и воспользовались своим шансом в результате цепочки ошибок хозяев: Ковачич заигрался впереди и бросил центр, Силва не рассчитал подкат, Аспиликуэта не накрыл удар Окафора.
???? OKAFORmidable ???? pic.twitter.com/opUrURX5q3— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022
"Челси" не выжал максимум из штурма, удары Джеймса и Брои прошли над перекладиной, Зиеш в упор умудрился не расстрелять голкипера "быков".
Вспоминается, что Томас Тухель тоже не выиграл свой первый матч во главе "Челси". Также из параллелей – недавняя ничья "Зальцбурга" с "Миланом". Там у австрийцев было больше моментов, однако цифры на табло идентичные.
PUNKTGEWINN BEI CHELSEA! Irre Partie. Sensationell. #CHESAL #UCL— FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) September 14, 2022
Лига чемпионов. Группа E, 2-й тур
Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
"Челси" – "РБ Зальцбург" 1:1
Голы: Стерлинг (48) – Окафор (75)
"Челси": Кепа – Джеймс, Аспиликуэта (Зиеш, 82), Силва, Кукурелья – Ковачич (Галлахер, 81), Жоржиньо – Маунт, Хавертц (Лофтус-Чик, 66), Стерлинг (Пулишич, 84) – Обамеянг (Броя, 66)
"РБ Зальцбург": Кен – Дедич, Бернарду, Павлович, Ульмер – Капальдо, Зайвальд, Кьергор (Гурна-Дуат, 46) – Сучич (Камери, 70) – Шешко (Адаму, 70), Окафор (Койта, 85)
Предупреждения: Джеймс (79) – Адаму (76), Павлович (77), Капальдо (89)
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