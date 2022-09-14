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WhoScored: Трубин - лучший игрок Шахтера в матче с Селтиком
Также в тройке Судаков и Мудрик
shakhtar.com
Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин признан лучшим игроком в составе своей команды в
Трубин получил за матч оценку 7.5. На втором месте у горняков – Георгий Судаков (7.2), на третьем – автор гола Михаил Мудрик (7.0).
Ну а лучшим игроком матча признан хавбек "Селтика" Жота (8.1).
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Источник:WhoScored
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