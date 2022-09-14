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WhoScored: Трубин - лучший игрок Шахтера в матче с Селтиком

Лига Чемпионов
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Также в тройке Судаков и Мудрик

WhoScored: Трубин - лучший игрок Шахтера в матче с Селтиком

shakhtar.com

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Голкипер "Шахтера" Анатолий Трубин признан лучшим игроком в составе своей команды в матче 2-го тура Лиги чемпионов с "Селтиком" (1:1) по версии авторитетного статистического портала WhoScored.

Трубин получил за матч оценку 7.5. На втором месте у горняков – Георгий Судаков (7.2), на третьем – автор гола Михаил Мудрик (7.0).

Ну а лучшим игроком матча признан хавбек "Селтика" Жота (8.1).

WhoScored: Трубин - лучший игрок Шахтера в матче с Селтиком - изображение 1
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В статье: Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Михаил Мудрик Георгий Судаков Анатолий Трубин
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Источник:
WhoScored

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