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Мадридскую машину не остановить. Реал - Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов
Реал - Лейпциг ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Лейпциг" в этом матче сыграл явно лучше, чем против "Шахтера". Но этого все равно оказалось мало для того, чтобы не проиграть. "Реал" задушил соперника в своем стиле – интенсивный, изнуряющий первый тайм, голы – во втором.
После двух туров "Реал" имеет максимум турнирных очков, а "Лейпциг" – на дне с нулем.
2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 2:0
Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1
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