Мадридскую машину не остановить. Реал - Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов

"Лейпциг" в этом матче сыграл явно лучше, чем против "Шахтера". Но этого все равно оказалось мало для того, чтобы не проиграть. "Реал" задушил соперника в своем стиле – интенсивный, изнуряющий первый тайм, голы – во втором.

После двух туров "Реал" имеет максимум турнирных очков, а "Лейпциг" – на дне с нулем.

2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 2:0

Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1