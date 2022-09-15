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Мадридскую машину не остановить. Реал - Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Реал - Лейпциг ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 14.09.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Мадридскую машину не остановить. Реал - Лейпциг 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Лейпциг" в этом матче сыграл явно лучше, чем против "Шахтера". Но этого все равно оказалось мало для того, чтобы не проиграть. "Реал" задушил соперника в своем стиле – интенсивный, изнуряющий первый тайм, голы – во втором.

После двух туров "Реал" имеет максимум турнирных очков, а "Лейпциг" – на дне с нулем.

2-й тур ЛЧ. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "РБ Лейпциг" - 2:0
Голы: Вальверде, 80, Асенсио, 90+1

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В статье: Реал (Мадрид) РБ Лейпциг
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