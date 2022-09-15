Не будем гневить Бога. Акценты зрителя на игре Шахтера с Селтиком

Почитал послематчевые комментарии и приятно удивился тому, что общий рефрен, в кои-то веки, совпал с моим. Это совсем не означает, что обычно бывает лишь мое мнение и неправильное. Но как-то нечасто удается идти в ногу с большинством. Хотя и глас народа в нашем случае не всегда возвещает истину. Увы, в это проклятое время количество адекватных комментаторов на сайте резко уменьшилось.

А тут согласен: могло быть хуже, и спасибо, что ничья. Возражу лишь по двум тезисам. Первый: после "Лейпцига" хотелось большего. Неужели не было ясно, что тот успех вызван скорее благоприятным стечением обстоятельств? Второй: "Шахтер" будет бороться не за Лигу Европы, потому что кто в этой группе явно достоин второго места? Тут подробнее.

Следует понимать, что впереди спарка с вечным фаворитом и ответки с двумя конкурентами, в которых они видятся более сильными соперниками: "Лейпциг" в новом обличье и "Селтик" на своем поле. "Шахтер" же еще не завершил свою перезагрузку, и в той же УПЛ выглядит никак не убедительно. Каждое очко будет за великое счастье. Не знаю, кто и почему станет вторым, но лично нам хорошо бы не замкнуть таблицу.

Ибо, увы и ах, команда Йовичевича нынче ну никак не 25-я в Европе, как утверждает рейтинг УЕФА, в котором тот же "Селтик" открывает лишь второй полтинник. Как говаривал Семен Альтман, вы сами все видели. Вчера (если видели, конечно).

Игра произвела двойственное впечатление. С одной стороны, дюжина опасных моментов у ворот позволяет назвать ее зрелищной. С другой – лишь половину из них отнес бы к реально голевым, а после перерыва такой шанс и вовсе случился лишь однажды. И, к сожалению, не у нас.

Им стал волшебный промах Якумакиса на 85-й минуте, когда "Шахтеру" вновь таки-повезло. Не настолько, как в Лейпциге, и все же – момент был убойным, из серии "пиши пропало". Фортуна все еще боится повернуться тылом к команде Йовичевича, и это не может не радовать. Но закон сохранения энергии никто не отменял, и я не против, чтобы нам аукнулось в ближайших двух турах. Где ловить нечего.

Чтобы отыграть гол, "Шахтеру" понадобилось менее полутайма, и это тоже хороший знак. В последних матчах он показал нам, что способен не только удерживать победный счет, но и держать удар.

Следует признать, что "Селтик" очевидно "наиграл" на победу, и результат поединка нелогичен. В отличие от Лейпцига, на сей раз, нас переиграли, но не смогли воплотить свое преимущество в искомый результат. По большому счету, все, что "Шахтер" может записать себе в актив – это последняя треть первого тайма. Когда случились оба его голевых момента, включая сэйв Харта после удара Шведа.

К сожалению, справедливо незасчитанный гол того же Шведа не в счет. Комментаторы матча никак не могли угомониться по поводу пенальти, не назначенного шведом с маленькой буквы за фол на Шведе с большой на 18-й минуте, при 0:1. На связи Юстас: "Если бы сразу упал, может бы смотрели, а он дальше продолжил движение и сам потом завалился. Вердикт – играем дальше. Но скорее всего там действительно ВАРу было нечего смотреть".

О крайней зыбкости итогового счета косвенно говорит и то, что самой заметной фигурой в игре стал кипер "Шахтера" Трубин, а во второй половине поединка – центральный защитник Бондарь. У "Селтика" настолько же ярко не запомнился вообще никто: перед глазами сплошная активная бело-зеленая футбольная биомасса.

По сумме двух матчей команда Йовичевича, на мой взгляд, не только заработала четыре очка, но и заслужила твердую "четверку" по пятибалльной системе. На самом же деле, это практически сенсационно великолепный результат. Памятуя о том, чего мы все от нее ждали.

А тем, у кого развился излишне резвый аппетит во время приема телевизионной пищи из лигочемпионской ресторации, рекомендую тщательно ее пережевывать, дабы избежать проблем с желудком. А как справимся с этим – потуже затянуть пояса. Впереди два тура в компании "Реала" - того еще обжоры, которого не так давно "Шахтеру" удалось продержать на голодном пайке. Боюсь, на сегодня лимит чудес для нас исчерпан.

Что вы говорите, надежда умирает последней? Ну а зачем же мы тогда будем это смотреть?