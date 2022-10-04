Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов

В матче третьего тура Лиги Чемпионов в Мадриде сойдутся лидеры группы - "Реал" будет принимать донецкий "Шахтер". Если для первых быть лучшим прописано в ДНК, то "горняки" приятно удивляют. От них не ждали больших свершений в Европе, учитывая кадровые потери, но в первых двух встречах коллектив Йовичевича не проиграл "РБ Лейпцигу" и "Селтику", набрав в сумме четыре бала.

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Впереди - испытание, причем для обеих сторон. "Реал" на выходных впервые в сезоне оступился, сыграв вничью с "Осасуной" и теперь хочет вернуться на правильный путь. "Шахтеру" же будет важно показать достойную игру, доказав, что результат двух туров не является случайностью.

Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛЧ в среду, пятого октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.

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Отметим, что матч "Реал" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".