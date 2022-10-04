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Реал - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч "Реал" - "Шахтер", Лига Чемпионов, 5 октября 2022
Фото: ФК Шахтер
В матче третьего тура Лиги Чемпионов в Мадриде сойдутся лидеры группы - "Реал" будет принимать донецкий "Шахтер". Если для первых быть лучшим прописано в ДНК, то "горняки" приятно удивляют. От них не ждали больших свершений в Европе, учитывая кадровые потери, но в первых двух встречах коллектив Йовичевича не проиграл "РБ Лейпцигу" и "Селтику", набрав в сумме четыре бала.
Впереди - испытание, причем для обеих сторон. "Реал" на выходных впервые в сезоне оступился, сыграв вничью с "Осасуной" и теперь хочет вернуться на правильный путь. "Шахтеру" же будет важно показать достойную игру, доказав, что результат двух туров не является случайностью.
Смотрите матч третьего тура группового этапа ЛЧ в среду, пятого октября, на видеосервисе "MEGOGO". Начало игры в 22:00. "MEGOGO" - официальный транслятор еврокубков в Украине.
Отметим, что матч "Реал" - "Шахтер" также можно будет увидеть на платформе "Воля TV".
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Реал" - "Шахтер"
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