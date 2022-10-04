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Анчелотти: Скорее всего, Куртуа вернется ко второму матчу с Шахтером или Барселоной

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Тренерский штаб побережет Тибо

Анчелотти: Скорее всего, Куртуа вернется ко второму матчу с Шахтером или Барселоной

Фото: twitter.com/realmadrid

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 3-го тура ЛЧ против "Шахтера" рассказал о состоянии травмированных игроков.

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"Модрич вернулся в общую группу, но я сомневаюсь, что он сыграет с первых минут.

Что касается Куртуа, вряд ли он восстановится к матчу с "Хетафе", скорее ко второму матчу с "Шахтером" или "Барселоной", - сказал Анчелотти.

Интересно, что при этом, испанская Marca пишет, что Модрич, вероятно, все-таки выйдет с первых минут.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Реал" состоится в среду, 6 октября, и начнется в 22.00.

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В статье: Карло Анчелотти Лука Модрич Тибо Куртуа Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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