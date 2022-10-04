Анчелотти: Скорее всего, Куртуа вернется ко второму матчу с Шахтером или Барселоной

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 3-го тура ЛЧ против "Шахтера" рассказал о состоянии травмированных игроков.

"Модрич вернулся в общую группу, но я сомневаюсь, что он сыграет с первых минут.

Что касается Куртуа, вряд ли он восстановится к матчу с "Хетафе", скорее ко второму матчу с "Шахтером" или "Барселоной", - сказал Анчелотти.