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Анчелотти: Скорее всего, Куртуа вернется ко второму матчу с Шахтером или Барселоной
Тренерский штаб побережет Тибо
Фото: twitter.com/realmadrid
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти перед матчем 3-го тура ЛЧ против "Шахтера" рассказал о состоянии травмированных игроков.
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"Модрич вернулся в общую группу, но я сомневаюсь, что он сыграет с первых минут.
Что касается Куртуа, вряд ли он восстановится к матчу с "Хетафе", скорее ко второму матчу с "Шахтером" или "Барселоной", - сказал Анчелотти.
Интересно, что при этом, испанская Marca пишет, что Модрич, вероятно, все-таки выйдет с первых минут.
Напомним, что матч "
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