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Бавария установила рекорд по количеству матчей без поражений в группе Лиги чемпионов
Обошли даже "Реал"
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Бавария" не проигрывает в группе Лиги чемпионов уже 31 матч. Мюнхенцы разгромили дома "Викторию" Пльзень со счетом 5:0.
У мюнхенцев 28 побед и 3 ничьих.
Прошлый рекорд принадлежал "Реалу" – 30 матчей. Серия мадридцев держалась с 2012 по 2017-е годы.
???? - @FCBayern set a new CL record of 3️⃣1️⃣ consecutive group stage matches unbeaten (W28-D3-L0), surpassing the previous record of 30 by Real Madrid from 2012 to 2017. #FCBayern #UCL— Gracenote Live (@GracenoteLive) October 4, 2022
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