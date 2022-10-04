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Бавария установила рекорд по количеству матчей без поражений в группе Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Обошли даже "Реал"

Бавария установила рекорд по количеству матчей без поражений в группе Лиги чемпионов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Бавария" не проигрывает в группе Лиги чемпионов уже 31 матч. Мюнхенцы разгромили дома "Викторию" Пльзень со счетом 5:0.

У мюнхенцев 28 побед и 3 ничьих.

Прошлый рекорд принадлежал "Реалу" – 30 матчей. Серия мадридцев держалась с 2012 по 2017-е годы.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Реал (Мадрид) Виктория (Пльзень)
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