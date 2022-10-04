ЛЧ. Интер - Барселона 1:0. СВАРенная победа

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Барселона" 1:0

Гол: Чалханоглу 45+2

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай (Ачерби 77), Бастони, Дармиан (Гозенс 77), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу (Асллани 85), Димарко (Думфриз 77), Лаутаро Мартинес, Корреа (Джеко 57)

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кристенсен (Пике 58), Алонсо (Бальде 64), Бускетс, Гави (Кесси 84), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати 64)

Предупреждения: Барелла 22, Чалханоглу 70, Лаутаро Мартинес 76, Бастони 88, Онана 90+5 - Бускетс 60, Гави 76

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

В случае поражения "Интера" дома и от "Барселоны" интрига в "Группе Смерти" исчезла бы уже после третьего тура. И такой вариант казался весьма вероятным. "Нерадзурри" в эпицентре кризиса вплоть до разговоров об увольнении Симоне Индзаги. Проиграли четыре из последних шести матчей, четыре в восьми турах Серии А, повторив антирекорд клуба. Лишь девятые там, а пропустили уже 13 мячей. "Блаугранас" же в своей лиге первые, с 19:1 и 18-ю очками в шести последних матчах.

Впрочем, Лига Чемпионов - другой турнир, со своей динамикой. Да и ярость игроков "Интера", их желание реабилитироваться, побороться за себя и своего тренера, нельзя было недооценивать. И домашний стадион, на котором проиграли этому сопернику лишь два из семи предыдущих матчей, помог. Помог и домашний ВАР.

В первый час игры ее уровень был весьма низким. "Интер" был ожидаемо не уверен в себе, ожидаемо закрывался. Владел мячом лишь около тридцати процентов времени. А "Барселона" то ли приехала за ничьей, то ли подтверждала слова своего наставника Хави, побаивавшегося вертикальной динамичной игры соперника и его непривычной для окружения "Барсы" схемы 3-5-2. Гости были крайне статичными, пытались лишь раскрутить на флангах один в один, не подключали опорников.

Хозяева выглядели интереснее. Опорник Чалханоглу уже в дебюте пробил издали под перекладину - Тер Штеген вытащил. Латераль Димарко пробивал слета и был заблокирован. Длинный пас начал момент, прерванный касанием рукой Гарсии. Однако ВАР подсказал Славко Винчичу минимальный офсайд Лаутаро Мартинеса во время лонгболла. Корреа забил уже из явного офсайда. А вот гол Чалханоглу, его первый в турнире за шесть лет, был чистым - классный удар низом с 20-ти метров.

Лишь после часа игры "Барселона" наконец вспомнила, что проигрывает. Вингеры зашевелились, опорники начали идти вперед. Рафинья отдал Гави, тот левее Дембеле, и последний из района угла вратарской попал в стойку. Вскоре Дембеле вернулся на правый фланг, навесил, Онана грубо ошибся на выходе, и Педри забил. Но ВАР заметил попадание в руку Фати на ранней стадии атаки. Уже в разгар финального штурма Думфриз чуть не срезал в собственные ворота.

В начале добавленного времени, продлившегося более восьми минут, Думфриз вновь сплоховал. Коснулся мяча рукой. По крайней мере, так казалось. Однако ВАР долго проверял момент и в итоге даже не позвал Винчича к монитору. Непонятно, почему.

В Примере Хави установил рекорд, не проиграв ни единого из 18-ти первых гостевых матчей в своей тренерской карьере. Однако в Лиге Чемпионов он проиграл все три гостевых, и его команда не забила ни в одном. Он называл матч очень важным, но не решающим. "Интер" же играл его как решающий, как финал. Ну и без ВАР, разумеется, этой победы бы не было.

Теперь интрига закручивается, и уже "Барса" обязана побеждать в следующем матче. Ныне она отстает от "Интера" на три очка, а от "Баварии" - на шесть.