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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЧ. Интер - Барселона 1:0. СВАРенная победа

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Интрига в группе закручивается

ЛЧ. Интер - Барселона 1:0. СВАРенная победа

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа С. Третий тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Барселона" 1:0

Гол: Чалханоглу 45+2

"Интер": Онана, Шкриньяр, Де Фрай (Ачерби 77), Бастони, Дармиан (Гозенс 77), Мхитарян, Барелла, Чалханоглу (Асллани 85), Димарко (Думфриз 77), Лаутаро Мартинес, Корреа (Джеко 57)

"Барселона": Тер Штеген, Роберто, Гарсия, Кристенсен (Пике 58), Алонсо (Бальде 64), Бускетс, Гави (Кесси 84), Педри, Дембеле, Левандовски, Рафинья (Фати 64)

Предупреждения: Барелла 22, Чалханоглу 70, Лаутаро Мартинес 76, Бастони 88, Онана 90+5 - Бускетс 60, Гави 76

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

В случае поражения "Интера" дома и от "Барселоны" интрига в "Группе Смерти" исчезла бы уже после третьего тура. И такой вариант казался весьма вероятным. "Нерадзурри" в эпицентре кризиса вплоть до разговоров об увольнении Симоне Индзаги. Проиграли четыре из последних шести матчей, четыре в восьми турах Серии А, повторив антирекорд клуба. Лишь девятые там, а пропустили уже 13 мячей. "Блаугранас" же в своей лиге первые, с 19:1 и 18-ю очками в шести последних матчах.

Впрочем, Лига Чемпионов - другой турнир, со своей динамикой. Да и ярость игроков "Интера", их желание реабилитироваться, побороться за себя и своего тренера, нельзя было недооценивать. И домашний стадион, на котором проиграли этому сопернику лишь два из семи предыдущих матчей, помог. Помог и домашний ВАР.

В первый час игры ее уровень был весьма низким. "Интер" был ожидаемо не уверен в себе, ожидаемо закрывался. Владел мячом лишь около тридцати процентов времени. А "Барселона" то ли приехала за ничьей, то ли подтверждала слова своего наставника Хави, побаивавшегося вертикальной динамичной игры соперника и его непривычной для окружения "Барсы" схемы 3-5-2. Гости были крайне статичными, пытались лишь раскрутить на флангах один в один, не подключали опорников.

Хозяева выглядели интереснее. Опорник Чалханоглу уже в дебюте пробил издали под перекладину - Тер Штеген вытащил. Латераль Димарко пробивал слета и был заблокирован. Длинный пас начал момент, прерванный касанием рукой Гарсии. Однако ВАР подсказал Славко Винчичу минимальный офсайд Лаутаро Мартинеса во время лонгболла. Корреа забил уже из явного офсайда. А вот гол Чалханоглу, его первый в турнире за шесть лет, был чистым - классный удар низом с 20-ти метров.

Лишь после часа игры "Барселона" наконец вспомнила, что проигрывает. Вингеры зашевелились, опорники начали идти вперед. Рафинья отдал Гави, тот левее Дембеле, и последний из района угла вратарской попал в стойку. Вскоре Дембеле вернулся на правый фланг, навесил, Онана грубо ошибся на выходе, и Педри забил. Но ВАР заметил попадание в руку Фати на ранней стадии атаки. Уже в разгар финального штурма Думфриз чуть не срезал в собственные ворота.

В начале добавленного времени, продлившегося более восьми минут, Думфриз вновь сплоховал. Коснулся мяча рукой. По крайней мере, так казалось. Однако ВАР долго проверял момент и в итоге даже не позвал Винчича к монитору. Непонятно, почему.

В Примере Хави установил рекорд, не проиграв ни единого из 18-ти первых гостевых матчей в своей тренерской карьере. Однако в Лиге Чемпионов он проиграл все три гостевых, и его команда не забила ни в одном. Он называл матч очень важным, но не решающим. "Интер" же играл его как решающий, как финал. Ну и без ВАР, разумеется, этой победы бы не было.

Теперь интрига закручивается, и уже "Барса" обязана побеждать в следующем матче. Ныне она отстает от "Интера" на три очка, а от "Баварии" - на шесть.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Лига Чемпионов УЕФА
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Комментарии (63)
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:52
Скольких же всё-таки РЕАЛьных отморозков игра Барсы в ЛЧ делает счастливыми. Но блъ никак ни своих болельщиков. Ну шо ты будешь делать..
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+1
0
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:54
єто-5 балів !!!!!....
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+1
0
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:43
якось сумно тут,без Алєня...........два пристаркуваті пєдіки Біба і Боба зовсім фуйню якусь несуть....
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+1
0
Дон Купер (Хмельницький)
05.10.2022 в 00:54
Вони таку маячню пишуть, що краще б їх теж не було. Олень - дуушевно хворий. Та ви ж в курсі.
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+2
0
Дон Купер (Хмельницький)
05.10.2022 в 00:41
Ось вам і відповідь, яка ліга сильніша. Інтер зараз ніякий, а Барса НІБИ була на ходу.
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0
0
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Iгнатенко
05.10.2022 в 00:49
Я б не став розраховувати силу чемпіонату по Барсі. Вона в матчах з рівними за іменами командами справляє враження виставкового клубу
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+1
0
Ol-g (Одесса)
05.10.2022 в 00:37
Неочікувано.
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0
0
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Spokoyno (Київ)
05.10.2022 в 00:36
Ну і хто клубний КОРОЛЬ футболу Вісім матчів ЛЧ і лише ОДИН привертає увагу А що серед вболівальників Барселони є нетрадиційно схиблені
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Spokoyno (Київ)
05.10.2022 в 00:43
Чи то послідовники рашистів... Ті ж теж так відносяться до українців...
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+1
-1
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Spokoyno (Київ)
05.10.2022 в 00:48
00:45 Під матчами ЛЧ залишено 57 дописів, у тому числі П'ЯТДЕСЯТ ШІСТЬ за участі Барселони!
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+1
-1
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Iгнатенко
05.10.2022 в 00:53
Ну розумієте коли "боєць" американського реслінгу кидає виклик на бій бійцю ММА і виходить в ринг, то це найчастіше викликає ажіотаж у публіки. Всі хочуть поглянути на побиття
+1
-1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.10.2022 в 00:53
Spokoyno (Київ)А чему удивляться? Так обос@@ться на радость мадридасам. Случилось бы это с Реалом, было бы не меньше
0
-1
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:24
Сколько раз уже можно повторять, ну не вскрывает автобусы эта сраная тики-така на уровне ЛЧ. Но гавнотренеру Хави хоть кол на голове теши. В чемпе такая шняга ещё проходит, но никак не в еврокубках.
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0
-2
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:28
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:34
Это ты Алграбу ниже пояса так сделай, петушок Витясашок.
0
-2
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:36
барселох,ти свої звички іншим не приписуй,лошок
+1
-2
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:28
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+2
-1
avatar
Spokoyno (Київ)
05.10.2022 в 00:29
Олег не кіпішуй... Справжня ТІКІ-ТАКА і не такий автобус руйнувала, просто наразі вона у Барселони виходить лише до карного суперника, а далі потрібно все шліфувати!
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+1
-2
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:30
Скоро Айнтрахт " шліфане"...
+2
-1
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:31
...і без мила...
+1
-1
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:31
Очікуємо на нові " рекорди"...
+2
-1
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:24
....""Бєрімор,а шо це за грім на уа-футбол?.....це не грім,сєр,це пєрдаки у барселоха і компані вибухають....."...
Ответить
+2
-1
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:27
З нетерпінням чекаємо на чергове простирадло від Монреальського Оленя, в якому він нам розкриє всі деталі підлої змови проти Барселони...Головне, не забути про " руку Переса"...
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+2
-1
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:27
+2
-1
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Iгнатенко
05.10.2022 в 00:23
Брати барселонці, я настільки засмучений грою Барселони і програшем матчу, що от сиджу, а 4-й бокал пива не лізе та шостий шматок піцци стоїть поперек горла
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:29
Шо Витёк, на ассорти-гриль денег уже не хватает, на дешёвую пиццу перешёл?
Ответить
0
-1
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:33
а ти на лобстери перейшов,утриманець псєвдоамериканця?.....
+1
-1
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.10.2022 в 00:23
Всему винуваті матчі збірних,нікому не потрібна ЛН. Футболісти втомлені. Приблизно так виправдовував нічию пан хард.
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0
-2
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:27
Та когда то уже было, те матчи сборных, по текущему темпу сумасшедшего сезона. Ну если завтра и Реал проиграет, тогда да, вынужден буду признать))
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+1
0
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.10.2022 в 00:37
З маєї сторони був сарказм,шоб хоть якось виправдати не вдалу гру)))
+1
-2
Бокерон (Івано-Фр/Malaga)
05.10.2022 в 00:43
Програли бо так вийшло,можливо не було везіння для чого шукати відмазки. Удары - 5:9; Удары в створ - 2:2; Угловые - 3:13; Сэйвы - 2:1.
0
-2
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:21
Вот говорил я, что нельзя было Люка Де Йонга продавать, просил Дариана поспособствовать, чтобы надавил на Лапорту и испанскую федерацию футбола, все напрасно. А он бы тут точно где-то результативно голову подставил под один из тысячи навесов.
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+2
-2
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:22
Олень все продавлює через Моссад та МІ-6 в перервах між ін'єкціями галоперидола...
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+2
-2
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:24
+2
-2
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Spokoyno (Київ)
05.10.2022 в 00:17
З одного боку Барселона грала з позиції сили... Мала ігрову перевагу: більше володіла м'ячом, майже в ЧОТИРИ рази більше атакувала, але удари в створ 2:2! Ну і дійсно долю матчу вирішили люди в буді. Так в першому таймі від пеналь Барсу спас пару сантиметровий офсайд, але в другому чому відмінили гол? Не було призначено пенальті за гру піднятою рукою... Там ще пару відвертих поштовхів у спину під час навали гостей пі кінець матчу судді проігнорували... ТА ТО ТАКЕ... Важко зрозуміти, що у контактному виді спорту дозволяється. Проте головний 87 атак ДВА потрапляння в ворота! Так там і голкіпер для чого ж стоїть. Ну і господарі нехіло перебігали гостей 124 проти 119,8 км.
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+1
-4
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.10.2022 в 00:19
Виталий, много слов. Можно короче, сегодня Барса играла как г@@но
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+2
-4
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:19
Бо вона ним і є...
+3
-3
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Spokoyno (Київ)
05.10.2022 в 00:25
Та НІ! Алекс сьогодні інтерБУС виявився двоповерховим Тому ж Роберту лише двічі вдалось ударити... До того удари під таким тиском не вдались! І якщо судді наVARили в іншу сторону! Тоді б ...
+1
-4
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Iгнатенко
05.10.2022 в 00:16
Арбітри настільки були схвильовані безпорадністю Барселони, що додали аж 8 хвилин до матчу, а потім цей момент з рукою в карному їх ще більше схвилював, що бідні побоялись за власну репутацію і наВАРили черговий "шедевр"
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+1
-2
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:15
Сколько это тупое дембеле за матч сделало неточных передач, навесов и обрезок это уму непостижимо. Но гавнотренер Хави упорно ставит его в основе. Это пздц.
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0
-3
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:10
Все іде за планом... Третє місце в групі, потім Айнтрахт....
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+3
-2
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:29
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+1
-1
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:06
Вот за шо ненавижу этого гавнотренера Хави, так это за его сраную тики-таку и за его тупое дембеле.
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+2
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.10.2022 в 00:16
Наши желания с Хавиными не совпадают. Наверное Ельче с Мальорками наше всё.
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:18
Алекс, друг, будешь в Барселоне на Камп Ноу, придуши этого Хави.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.10.2022 в 00:31
Пока в планах нет поездки в Европу.))
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Helly (Киев)
05.10.2022 в 00:06
Ха, бабсосолона у своєму репертуарі
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.10.2022 в 00:06
Ну что сказать? Балбесы! Интересно, если Барсу отправить в Лигу Конференции, они смогут там без валидола второе место в группе занять? Капец утомили. Всё, до воскресенья за Барсу не болею
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+2
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2022 в 00:06
Трохи забуте знамените італійське катеначо в дії...Дещо беззуба атака Барселони сьогодні була (((
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oohhmee (Гамильтон)
05.10.2022 в 00:04
все життя вболіваю за інтер, можна сказати що виграли на характері але як не поставили пенальті, взагалі не розумію
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:05
Деньги Переса дошли))
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:03
Ну что ж, уже можно подводить итоги годичного тренерства Хави в ЛЧ. За 4 матча с топ-соперниками (3 матча с Баварией, 1 с Интером), было заработано 0 очков, забито 0 голов, общая разница мячей 0-9. А кто-то видел сегодня Левандовски?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2022 в 00:09
Що ти хочеш сказати відносно Левандовскі ? Що він поганий гравець?
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:11
Ну если его брали под Ла Лигу, то он шикарный игрок. В ЛЧ пока не видать.
+3
-3
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2022 в 00:20
А ти тільки по двох останніх матчах судиш, перший не рахується?Я розумію, що Вікторія то не Баварія чи Інтер, але то ЛЧ як не крути...Я вже не згадую навіть, що там хет трик Роберт зробив, це другорядне.
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hrdhrd (Украина)
05.10.2022 в 00:23
Я думаю у Барселоны планы на более дальние стадии ЛЧ, чем на матчи группового этапа с Викторией Плзень. А там как раз уже будут и Бавария, и Интер, и это еще не самое страшное по нынешним меркам. Ну посмотрим, может и несправедливо сужу. Вот скоро ответка с Интером и Класико.
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Michael-K (Івано-Франківськ)
05.10.2022 в 00:28
Якраз до більш дальніх стадіях ЛЧ Левандовські не привикати, хто хто, а він має досвіду багато.І взагалі тупо піддавати сумніву його рівень професіоналізму і майстерності!
+1
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Iгнатенко
05.10.2022 в 00:10
Та це очікувано. Як на мене то прихід фізрука Хаві нічого не змінив і нічого нового грі Барселони не додав. З'явився Левандовські, але він виглядає як біла ворона в цій недотікітаці
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+2
-2
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:03
Судья пдрс не засчитал чистый гол Барсы.
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-4
oohhmee (Гамильтон)
05.10.2022 в 00:05
гол то якраз по ділу не зарахували, а от пенальті 200% чисте
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Барселиниуc (землянин)
05.10.2022 в 00:11
По какому делу? Там мяч еле-еле черканул руку Фати, абсолютно не изменив траекторию мяча. К тому же мяч летел не в створ ворот, а от ворот.
+1
-5
sasha_lv (Львів)
05.10.2022 в 00:02
чергове згвалтування сєпарів....
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+4
-4
Algrab (Костопiль)
05.10.2022 в 00:10
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+3
-2

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