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Горькая пилюля фармацевтов. Порту – Байер 2:0. Видео голов и обзор матча

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Порту - Байер ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 04.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Горькая пилюля фармацевтов. Порту – Байер 2:0. Видео голов и обзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Байер" проиграл второй матч в этой Лиге чемпионов (всего было три) – первый круг не провален, но проведен весьма скромно. Хотя даже при таких условиях есть возможность выходить в плей-офф: у второго, третьего и четвертого места таблицы – одинаковое количество очков после первого круга (по три).

Смотрите, как "Байер" проиграл на поле "Порту", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

"Порту" – "Байер". 2:0
Голы: 69' Зайду, 87' Галено

Незасчитанные голы: 42' М. Тареми – 16' Хадсон-Одои

Незабитый пенальти: 45' П. Шик

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В статье: Лига чемпионов Байер (Леверкузен) Порту (Португалия)
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