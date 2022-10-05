Горькая пилюля фармацевтов. Порту – Байер 2:0. Видео голов и обзор матча

"Байер" проиграл второй матч в этой Лиге чемпионов (всего было три) – первый круг не провален, но проведен весьма скромно. Хотя даже при таких условиях есть возможность выходить в плей-офф: у второго, третьего и четвертого места таблицы – одинаковое количество очков после первого круга (по три).

Смотрите, как "Байер" проиграл на поле "Порту", в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

"Порту" – "Байер". 2:0

Голы: 69' Зайду, 87' Галено

Незасчитанные голы: 42' М. Тареми – 16' Хадсон-Одои

Незабитый пенальти: 45' П. Шик