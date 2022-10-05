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Ященко: Верю, что футболисты Шахтера смогут проявить свои индивидуальные качества

Лига Чемпионов
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Легенда горняков с оптимизмом смотрит на поединок ЛЧ

Ященко: Верю, что футболисты Шахтера смогут проявить свои индивидуальные качества

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Бывший полузащитник "Шахтера" Сергей Ященко поделился ожиданиями от матча своей бывшей команды против мадридского "Реала" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Очень хочется надеяться, что в противостоянии с таким большим клубом, как "Реал", "Шахтеру" удастся показать, прежде всего, содержательную игру. А потом уже сравнить, действительно ли горняки прибавили. Конечно, победы просто так не даются, но хотелось чтобы такая стабильность, которая у дончан была в первых двух поединках Лиги чемпионов, сохранилась.

Важно, чтобы "горняки" имели полную концентрацию. Думаю, что команда Игоря Йовичевича начнет игру от обороны. Но в то же время верю, что футболисты "Шахтера" смогут проявить и свои индивидуальные качества. По крайней мере, предпосылки для этого есть.

А что касается итогового результата, то я буду оптимистом (улыбается). Лучший вариант для "Шахтера" в Мадриде будет ничья. Ставлю на - 1:1", - сказал Ященко.

Матч "Реал" - "Шахтер" состоится сегодня, 5 октября в Мадриде и начнется в 22:00.

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В статье: Сергей Ященко Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид)
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Источник:
Команда №1

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