Худший матч в сезоне. Шахтер разгромно проиграл Реалу в матче Юношеской лиги

Первое противостояние дня между "Реалом" и "Шахтером" завершилось в пользу мадридского клуба. В воротах юных "горняков" сегодня побывало шесть голов, к тому же хозяева не реализовали еще и пенальти.

"Реал" давил на оборону дончан с первых минут игры. Главным вопросом в эти минуты было, сможет ли "Шахтер" выдержать. Устоять удалось полчаса, а затем стало сказываться заоблачное количество ошибок у своих ворот.

Счет открыл Браво. Мадридцы нашли щель на левом фланге атаки, пошла передача в центр, центрфорвард "меренг" финтом убрал защитника и обыграл вратаря в ближнем бою. Почти сразу Гарсия замкнул фланговую подачу и удвоил преимущество.

"Шахтер" поплыл и "Реал" мог забивать третий в течение той же десятиминутки, но Моран не реализовал 11-метровый. Казалось, этот момент несколько оживил дончан, ведь им удалось создать несколько моментов у ворот соперника и даже забить: прострел с левого края переправил в свои ворота Наверос. Однако еще до свистка на перерыв "Реал" вернул преимущество в три гола: Фортуни получил много пространства в центре штрафного дончан.

После перерыва ужасный сон для гостей продолжился, но в то время давали о себе знать даже не столько ошибки от "горняков", сколько их апатия к игре. Все три гола после перерыва произошли в результате фланговых передач и неубедительной игры у собственных ворот: Гарсия и Перес оформили по дублю. На последний гол, к слову, ассист отдавал Винисиус Жуниор, который за "Реал" выступает на правах аренды как раз из "Шахтера".

"Шахтер" сохраняет за собой второе место в таблице своей группы. "Реал" лидирует с семью баллами, у дончан шесть очков, у "Селтика" три, а "Лейпциг" за три встречи имеет в своем активе только ничью. Через шесть дней дончане и мадридцы встретятся еще раз. Теперь в домашнем для "оранжево-черных" матче в Польше.

Юношеская лига УЕФА. Группа F. 3-й тур

"Реал" - "Шахтер" 6:1

Голы: Браво 30, Гарсия 34, Фортуни 45, Гарсия 48, Перес 54, Перес 73 – Наверос 42 (авт.)

Нереализованный пенальти: Моран 39 (выше)

"Реал": Пинейро – Энрикес (Камеро 61), Серрано, Наверос (Сотрес 81), Тобиас – Перес (Герреро 81), Андрес, Ибаньес – Гарсия (Джонни 72), Браво, Фортуни (Алонсо 72)

"Шахтер": Твардовский – Булеза, Фарина, Савченко, Чуйко (Янович 55) – Роспутько (Башмарин 77) – Пушкарев (Цуканов 78), Сигеев, Лосенко (Сметана 70), Ющенко – Погорилый (Ломаха 70)

Предупреждения: Тобиас 35, Алонсо 84 – Лосенко 67, Сигеев 81, Ющенко 83