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Шахтер все равно второй. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов
Реал ушел в отрыв
Фото: Getty Images
"Шахтер" проиграл в матче третьего тура Лиги чемпионов на поле "Реала", но сохранил за собой вторую строчку турнирной таблицы. Ведь в параллельном поединке "Селтик", который мог догнать/опередить "горняков", проиграл. "Лейпциг", которому достались три очка, просто до минимума сократил отставание от украинского представителя. Многое будет на кону в четвертом туре, где "Шахтер" снова сыграет против "Реала", а "Лейпциг" – против "Селтика". Просто на других полях.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Реал
|3
|3
|0
|0
|7-1
|+6
|9
|2
|Шахтер
|3
|1
|1
|1
|6-4
|+2
|4
|3
|"РБ Лейпциг"
|3
|1
|0
|2
|4-7
|-3
|3
|4
|"Селтик"
|3
|0
|1
|2
|2-7
|-5
|1
Борьба продолжается.
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