Шахтер все равно второй. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов

"Шахтер" проиграл в матче третьего тура Лиги чемпионов на поле "Реала", но сохранил за собой вторую строчку турнирной таблицы. Ведь в параллельном поединке "Селтик", который мог догнать/опередить "горняков", проиграл. "Лейпциг", которому достались три очка, просто до минимума сократил отставание от украинского представителя. Многое будет на кону в четвертом туре, где "Шахтер" снова сыграет против "Реала", а "Лейпциг" – против "Селтика". Просто на других полях.

# Команда И В Н П М РМ О 1 Реал 3 3 0 0 7-1 +6 9 2 Шахтер 3 1 1 1 6-4 +2 4 3 "РБ Лейпциг" 3 1 0 2 4-7 -3 3 4 "Селтик" 3 0 1 2 2-7 -5 1

Борьба продолжается.