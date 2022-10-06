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Шахтер все равно второй. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Реал ушел в отрыв

Шахтер все равно второй. Турнирная таблица группы F Лиги чемпионов

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" проиграл в матче третьего тура Лиги чемпионов на поле "Реала", но сохранил за собой вторую строчку турнирной таблицы. Ведь в параллельном поединке "Селтик", который мог догнать/опередить "горняков", проиграл. "Лейпциг", которому достались три очка, просто до минимума сократил отставание от украинского представителя. Многое будет на кону в четвертом туре, где "Шахтер" снова сыграет против "Реала", а "Лейпциг" – против "Селтика". Просто на других полях.

# Команда И В Н П М РМ О
1 Реал 3 3 0 0 7-1 +6 9
2 Шахтер 3 1 1 1 6-4 +2 4
3 "РБ Лейпциг" 3 1 0 2 4-7 -3 3
4 "Селтик" 3 0 1 2 2-7 -5 1

Борьба продолжается.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Селтик (Глазго) РБ Лейпциг
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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
06.10.2022 в 00:27
В следующем туре надо теперь болеть еще и за Селтик, чтоб немцы ни в коем случае не выиграли
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