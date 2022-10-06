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Андре Силва – игрок недели в ЛЧ. Португалец оформил 2+1 в матче с Селтиком
Где Вернер?
Фото: twitter.com/RBLeipzig
Нападающий "РБ Лейпциг" Андре Силва признан лучшим игроком недели в Лиг чемпионов УЕФА. Он оформил дубль и отдал голевую передачу в матче 3-го тура с "Селтиком"(3:1).
26-летний португалец опередил в голосовании полузащитника "Ювентуса" Анхеля Ди Марию, хавбека "Боруссии" Джуда Беллингема и защитника "Наполи" Джованни Ди Лоренцо. Анхель отдал 3 голевые передачи в матче с "Маккаби" Хайфа (3:1), Джуд сделал 1+1 в матче с "Севильей" (4:1), а Ди Лоренцо забил гол во время разгрома "Аякса" (6:1).
Ранее мяч Месси из-за штрафной "Бенфике" признали лучшим голом недели в турнире.
В этом сезоне Силва провел 13 матчей, забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи.
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