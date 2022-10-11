Селтик - Лейпциг. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 11.10.2022

Сегодня состоится матч четвертого тура Лиги чемпионов 2022-23, в котором шотландский "Селтик" примет на домашнем стадионе немецкий "Лейпциг". В поединке прошлого раунда "красно-белые" без проблем справились с шотландцами, и уже вечером мы увидим, повторится ли эта история еще раз.

Лига чемпионов 2022/23, четвертый раунд

11. 10. 2022, 22:00, стадион "Селтик Парк", Глазго

Судья: Х. Мелер (Турция)

Трансляция: MEGOGO

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Селтик

Команда из Шотландии сейчас занимает четвертое место в таблице Лиги чемпионов всего с одним набранным балом. К сожалению, это очко "бело-зеленые" заработали именно в матче с "Шахтером" во втором туре соревнования.Кроме этого, команда разгромно проиграла "Реалу" в первом туре (0:3), а также и "Лейпцигу" в матче прошлого раунда (1:3). Возможно, сегодня фактор своего поля и повлияет на игру, но вряд ли существенно.

Во внутреннем чемпионате команда не изменяет своим традициям и идет первой в таблице. В девяти поединках соревнования "Селтик" восемь раз победил и только раз потерпел поражение, в матче против "Сент-Миррена" (0:2). Однако, "Рейнджерс" тоже не сильно отстает - главный соперник "бело-зеленых" имеет лишь на два пунта меньше в таблице, занимая вторую строку.

Кадровые проблемы к клуба наблюдаются, но они не такие серьезные, как у "Лейпцига". Из-за травм различной степени сложности сегодня не сыграют Йосуки Идегучи, Каллум Макгрегор и Карл Старфельт. Вряд ли эти потери станут серьезным вопросом перед матчем.

Лейпциг

После увольнения Тедеско "быки" не стали быстро выходить на свой прежний уровень, скорее наоборот. У команды очень разные результаты как в Бундеслиге, так и в Еврокубках. За четыре матча "РБ Лейпциг" дважды с разгромным счетом всуху победил, но столько же раз с большим счетом и проиграл. Сначала была победа над "Боруссией Д" (3:0) и "Бохумом" (4:0), а затем проигрыш "Реалу" (0:2) в ЛЧ и "Боруссии М" во внутреннем чемпионате (0:3).

Ранее в Лиге чемпионов "быки" разгромно проиграли "Шахтеру" в первом туре соревнования (1:4). Однако, уже в третьем раунде команда встречалась с "Селтиком" на домашнем стадионе, и там случилась очень яркая победа (3:1). Немцы выбрали на игру атакующую тактику, а соперник не смог этому противопоставить что-то внятное.

У "Лейпцига" есть также достаточно серьезная проблема - кадровый вопрос. Из-за травм сегодня своей команде не помогут основной голкипер Петер Гулачи, защитники Лукас Клостерманн и Конрад Лаймер, а также Дани Ольмо и Марсель Хальстенбергер. Кем коуч "быков" заменит потери - скоро увидим.

Ставки и коэффициенты

Прогноз от сайта UA-Football

В матче прошлого тура Лиги чемпионов "Лейпциг" уже показал, что знает, как побеждать "Селтик". Можно возразить, что тот поединок проходил в Германии, но это не имеет серьезного значения, когда встречаются команды двух разных уровней. Также по результатам прошлых матчей можно спрогнозировать не один и не два гола в сегодняшней встрече. Прогноз: победа "Лейпцига", ТБ 2,5.