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Вингер Реала: Надеюсь, что в Украине скоро наступит мир
Лукас Васкес - о предстоящем матче с донецким "Шахтером"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Реала" Лукас Васкес поделился ожиданиями от матча с "Шахтером" в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
"Нам важно победить. Если мы побеждаем, мы уверенно выходим из группы с первого места. Это придаст нам больше уверенности в будущем следовать тем путем, по которому мы сейчас идем и побеждать.
Я полностью восстановился. Что касается эль-классико, то и матч с "Барселоной", и игра с "Шахтером" все равно важны. Нам нужно побеждать. Поэтому все мысли и о матче с "Шахтером" тоже.
Мне сложно представить все происходящее в Украине и что переживают игроки "Шахтера". Надеюсь, что все закончится и скоро там наступит мир.
Каждый год соревнования разные. Трудно выигрывать Лигу чемпионов каждый год, но мотивация у "Реала" остается. Мы хотим и дальше выигрывать", — приводит слова Васкеса Tribuna.com.
Матч "Шахтер" – "Реал" состоится сегодня, 11 октября. Начало в 22:00.
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