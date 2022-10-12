Ничья ценой здоровья. Защитнику Реала наложили 20 швов после матча с Шахтером

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил серьезное повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (1:1).

Жуткий эпизод произошел уже в компенсированное к матчу время, на 90+5 минуте. После подачи одного из партнеров Рюдигер столкнулся с голкипером дончан Анатолием Трубиным и разбил голову до крови. Впрочем, самое главное для Антонио, что он сумел сравнять счет и вырвать у "Шахтера" ничью.

В результате, на лоб немецкого футболиста наложили 20 швов. В ближайшие дни "Реал" проведет дополнительное обследование на предмет выявления переломов у 29-летнего игрока.

"Мы живы", - написал Рюдигер, опубликовав фото в своем Instagram.

"Реал" продолжает занимать первое место в группе F, набрав десять очков. "Шахтер" идет третьим с пятью баллами.