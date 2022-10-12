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Ничья ценой здоровья. Защитнику Реала наложили 20 швов после матча с Шахтером

Лига Чемпионов
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Немцу сильно рассекли лоб

Ничья ценой здоровья. Защитнику Реала наложили 20 швов после матча с Шахтером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Антонио Рюдигер получил серьезное повреждение в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против донецкого "Шахтера" (1:1).

Жуткий эпизод произошел уже в компенсированное к матчу время, на 90+5 минуте. После подачи одного из партнеров Рюдигер столкнулся с голкипером дончан Анатолием Трубиным и разбил голову до крови. Впрочем, самое главное для Антонио, что он сумел сравнять счет и вырвать у "Шахтера" ничью.

В результате, на лоб немецкого футболиста наложили 20 швов. В ближайшие дни "Реал" проведет дополнительное обследование на предмет выявления переломов у 29-летнего игрока.

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"Мы живы", - написал Рюдигер, опубликовав фото в своем Instagram.

Ничья ценой здоровья. Защитнику Реала наложили 20 швов после матча с Шахтером - изображение 1

"Реал" продолжает занимать первое место в группе F, набрав десять очков. "Шахтер" идет третьим с пятью баллами.

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В статье: Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Антонио Рюдигер
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.10.2022 в 11:21
Мужня гра "Шахтаря", який вийшов на поле за кілька днів після чергової жахливої ​​атаки з боку Росії – це великий вчинок. Здається, практично неможливо сконцентруватися на футболі, коли на твої будинки в Україні постійно падають ракети, а твої близькі та друзі завжди в небезпеці. "Шахтар" прийшов до цієї Ліги чемпіонів спустошеним у спортивному та ментальному плані, але показує чудову гру та результати. І це при тому, що Йовичевічу особливо нема з кого вибирати. Але гра "Шахтаря" - це і є символ того неймовірного опору українців, які всупереч усьому не просто обороняються, а й продовжують йти в атаку і вірити у підсумковий успіх. Як у футболі, так і на війні.
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