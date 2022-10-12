Наполи – Аякс 4:2. Неаполитанцы досрочно выходят в плей-офф Лиги чемпионов

Лига чемпионов

Группа A, четвертый тур

"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Приятно быть второй командой в сезоне, квалифицировавшейся в плей-офф ЛЧ. Тем более, когда на тебя не полагалось таких больших надежд. Именно "Наполи" стал вторым участником 1/8 финала Лиги чемпионов текущего розыгрыша после "Манчестер Сити". Ну и "Брюгге" в параллельном матче в том же временном слоте также квалифицировался в плей-офф, но финальный свисток в поединке против "Атлетико" де-факто прозвучал на несколько секунд позже.

Для "Наполи" сегодня все было слишком просто: уже на 16-й минуте счет был 2:0. И в каждом из голов игроки хозяев действовали очень быстро и точно, практически не оставив хотя бы какого-либо шанса защите "Аякса". Сначала Лосано головой обыграл Пасвера после замечательной комбинации с Зелинским, затем Распадори расстрелял левую девятку.

Lozano & Raspadori delivering for Napoli ⚽️⚽️#UCL pic.twitter.com/kJvVKLBVM0 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2022

Амстердамцы тоже пытались ответить, однако должного завершения атак не было, хотя удары наносились с опасных позиций. Собственно, после огненного начала матча, вторая половина первого тайма прошла на "приспущенных гетрах" с обеих сторон.

Зарядившись установкой тренера, лучше в игру после перерыва вошли гости. Уже на 49-й минуте разрыв в счете головой сократил Классен.

Дальше было много суматохи, и в одной из них на 61-й минуте "Наполи" заработал пенальти за попадание мяча в руку Тимберу. Осимхен мог сам пробить и отпраздновать свое возвращение, однако вручил круглому молодому Кварцхелию – тот пробил в левый угол. Ох как грузин сегодня накручивал игроков амстердамского клуба. Им точно нужно сходить к массажисту после шоу Кварцхелии.

Арбитр был последовательным и назначил заслуженный пенальти также и в ворота "Наполи". Жезус завалил Бробби в штрафной, а с точки удачно и очень похоже на Кварцхелию пробил Бергуейн.

Собственно, 21 футболист просто доигрывал поединок, кроме Осимхена. Он носился по полю, даже дважды забил, но мячи были отменены из-за офсайда. Но свой шанс он все-таки нашел, отпраздновав свое первое за месяц возвращение на поле.

У "Наполи" четыре победы в четырех матчах Лиги чемпионов. Пока неаполитанцы на пару с “Баварией” остаются единственными командами, которые не теряли очков в текущем розыгрыше турнира. А Шрейдеру из "Аякса" нужно продолжать работать лепить команду из оставшихся игроков. 15 трансферов летом на выход не сошли с рук просто так.

"Наполи" (Неаполь, Италия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) 4:2

Голы: Лосано 4, Распадори 16, Кварцхелия 62 (пен.), Осимхен 90 – Классен 49, Бергуейн 83 (пен.)

Наполи: Мерет – Ди Лоренцо, Ким, Хуан Жезус, Оливейра – Ангисса (Ндомбеле 49), Лоботка, Зелинский (Гаетано 89) – Лосано (Полетано 77), Распадори (Осимхен 50), Кварцхелия (Эльмас 77)

Аякс: Пасвер – Санчес (Баас 65), Тимбер, Блинд, Бесси – Классен, Альварес, Тейлор (Гриллич 64) – Бергхюйс (Консейсау 84), Кудус (Бробби 65), Бергуейн (Окампос 84)

Предупреждения: Жезус 87, Осимхен 90+1, Полетано 90+2 – Тейлор 27, Санчес 33, Альварес 52, Тимбер 61, Бесси 66, Бергвейн 76