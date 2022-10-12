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Уже в плей-офф. Наполи - Аякс 4:2. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Наполи - Аякс ⋉ 4:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Уже в плей-офф. Наполи - Аякс 4:2. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Просто невероятный "Наполи". Четыре победы в четырех матчах, семнадцать забитых мячей. На фоне неаполитанцев неуклюже смотрятся даже такие славные команды как "Аякс". Эти три очка окончательно сняли вопрос о выходе "Наполи" в плей-офф: есть вариант, при котором "Наполи" не будет там с первого места, но нет варианта, при котором итальянцы не выходят вообще.

Смотрите видеообзор яркого результативного матча Лиги чемпионов.

Группа A, четвертый тур
"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)
Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Наполи" (Неаполь, Италия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) 4:2
Голы: Лосано 4, Распадори 16, Кварцхелия 62 (пен.), Осимхен 90 – Классен 49, Бергуейн 83 (пен.)

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В статье: Аякс (Амстердам) Наполи (Неаполь)
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