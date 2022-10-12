Уже в плей-офф. Наполи - Аякс 4:2. Обзор матча и видео голов

Просто невероятный "Наполи". Четыре победы в четырех матчах, семнадцать забитых мячей. На фоне неаполитанцев неуклюже смотрятся даже такие славные команды как "Аякс". Эти три очка окончательно сняли вопрос о выходе "Наполи" в плей-офф: есть вариант, при котором "Наполи" не будет там с первого места, но нет варианта, при котором итальянцы не выходят вообще.

Смотрите видеообзор яркого результативного матча Лиги чемпионов.

Группа A, четвертый тур

"Стадио Диего Армандо Марадона" (Неаполь)

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

"Наполи" (Неаполь, Италия) - "Аякс" (Амстердам, Нидерланды) 4:2

Голы: Лосано 4, Распадори 16, Кварцхелия 62 (пен.), Осимхен 90 – Классен 49, Бергуейн 83 (пен.)