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Хаби Алонсо не волшебник. Байер – Порту 0:3. Обзор матча и видео голов

Лига Чемпионов
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Байер - Порту ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол

Хаби Алонсо не волшебник. Байер – Порту 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Байер" сменил тренера, и в чемпионате это дало эффект. Команда Хаби Алонсо разгромила "Шальке", но в Лиге чемпионов совсем другой уровень сопротивления. Хотя сегодня "фармацевты" противостояли команде, которая не непобедима (доказано "Брюгге"). Однако "Порту" использовал то, чего нет у нового тренера "Байера" – опыт. Как итог, удручающие для хозяев 0:3.

Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре.

Группа В. Четвертый тур
"Байер" - "Порту" 0:3
Голы: Галено 6, Тареми (пен.) 53, Тареми (пен.) 64

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В статье: Байер (Леверкузен) Порту
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