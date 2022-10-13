Хаби Алонсо не волшебник. Байер – Порту 0:3. Обзор матча и видео голов

"Байер" сменил тренера, и в чемпионате это дало эффект. Команда Хаби Алонсо разгромила "Шальке", но в Лиге чемпионов совсем другой уровень сопротивления. Хотя сегодня "фармацевты" противостояли команде, которая не непобедима (доказано "Брюгге"). Однако "Порту" использовал то, чего нет у нового тренера "Байера" – опыт. Как итог, удручающие для хозяев 0:3.

Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре.

Группа В. Четвертый тур

"Байер" - "Порту" 0:3

Голы: Галено 6, Тареми (пен.) 53, Тареми (пен.) 64