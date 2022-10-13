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Хаби Алонсо не волшебник. Байер – Порту 0:3. Обзор матча и видео голов
Байер - Порту ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 12.10.2022 ⋇ Лига чемпионов на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Байер" сменил тренера, и в чемпионате это дало эффект. Команда Хаби Алонсо разгромила "Шальке", но в Лиге чемпионов совсем другой уровень сопротивления. Хотя сегодня "фармацевты" противостояли команде, которая не непобедима (доказано "Брюгге"). Однако "Порту" использовал то, чего нет у нового тренера "Байера" – опыт. Как итог, удручающие для хозяев 0:3.
Смотрите, как развивались события в поле, в видеообзоре.
Группа В. Четвертый тур
"Байер" - "Порту" 0:3
Голы: Галено 6, Тареми (пен.) 53, Тареми (пен.) 64
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