Звонок в Аль-Айн и All-in на Реброва? О разнице в менталитетах Динамо и Шахтера. Аудиомнение #171

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Степаненко выложился на 150%, а Зубков олицетворял "Шахтер" – не боялся мадридского "Реала". Отмечаем игру Лунина, думаем о перестройке центра поля в Мадриде, констатируем, что Пике и Бускетс растеряли свои лучшие качества, а Мхитарян и Чалханоглу наоборот, сейчас демонстрируют топ-уровень. Очередное пробитое дно от "Динамо" и как Томори с Маунтом двигают вперед футбол – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – "Динамо" – "Ренн" (0:1);

06:22 – "Шахтер" – "Реал" (1:1);

18:53 – "Милан" – "Челси" (0:2);

22:36 – "Интер" – "Барселона" (3:3);

34:07 – Не попадайте в офсайд!