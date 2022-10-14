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Звонок в Аль-Айн и All-in на Реброва? О разнице в менталитетах Динамо и Шахтера. Аудиомнение #171

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Если кратко – просто пропасть

Звонок в Аль-Айн и All-in на Реброва? О разнице в менталитетах Динамо и Шахтера. Аудиомнение #171

Фото: 1, 2, 4) Getty Images + 3) Динамо Київ

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем самые интересные поединки еврокубков, в том числе и с участием украинских команд. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.

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Степаненко выложился на 150%, а Зубков олицетворял "Шахтер" – не боялся мадридского "Реала". Отмечаем игру Лунина, думаем о перестройке центра поля в Мадриде, констатируем, что Пике и Бускетс растеряли свои лучшие качества, а Мхитарян и Чалханоглу наоборот, сейчас демонстрируют топ-уровень. Очередное пробитое дно от "Динамо" и как Томори с Маунтом двигают вперед футбол – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.

Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:44 – "Динамо" – "Ренн" (0:1);

06:22 – "Шахтер" – "Реал" (1:1);

18:53 – "Милан" – "Челси" (0:2);

22:36 – "Интер" – "Барселона" (3:3);

34:07 – Не попадайте в офсайд!

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В статье: Тарас Степаненко Сергей Ребров Хави Эрнандес Лига чемпионов Барселона Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Реал (Мадрид) Интер (Милан) Ренн Челси (Лондон) Милан Александр Зубков Мейсон Маунт Фикайо Томори Подкаст Аудиомнение Рис Джеймс Александр Сирота Подкасты UA-Футбол
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