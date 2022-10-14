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Звонок в Аль-Айн и All-in на Реброва? О разнице в менталитетах Динамо и Шахтера. Аудиомнение #171
Если кратко – просто пропасть
Фото: 1, 2, 4) Getty Images + 3) Динамо Київ
Обсуждаем самые интересные поединки еврокубков, в том числе и с участием украинских команд. Послушать выпуски Аудиомнения можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Facebook, YouTube, Castbox, Pocket Casts, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь. На этих площадках вы также найдете и другие подкасты сайта UA-Футбол. Также заходите и комментируйте на платформе Galas.
Степаненко выложился на 150%, а Зубков олицетворял "Шахтер" – не боялся мадридского "Реала". Отмечаем игру Лунина, думаем о перестройке центра поля в Мадриде, констатируем, что Пике и Бускетс растеряли свои лучшие качества, а Мхитарян и Чалханоглу наоборот, сейчас демонстрируют топ-уровень. Очередное пробитое дно от "Динамо" и как Томори с Маунтом двигают вперед футбол – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
Вы можете помочь украинской армии защищать нашу землю от оккупанта. Реквизиты для поддержки ВСУ – тут.
Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:44 – "Динамо" – "Ренн" (0:1);
06:22 – "Шахтер" – "Реал" (1:1);
18:53 – "Милан" – "Челси" (0:2);
22:36 – "Интер" – "Барселона" (3:3);
34:07 – Не попадайте в офсайд!
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