РБ Лейпциг – Реал 3:2. Первое поражение Мадрида усложняет жизнь Шахтёру

Выезд на "Ред Булл Арену" не обещал Мадриду ничего хорошего. Хозяева наконец нашли свой ритм, не уступали в 7 матчах кряду до сегодня, а в Германию не приехал ни обладатели Золотых мячей Карим Бензема и Лука Модрич, ни мотор команды Феде Вальверде. Вдобавок Анчелотти ещё и предоставил отдых Алабе, Карвахалю и Менди, начавших игру на лавке для запасных. Игра без половины основы – серьёзный подарок от папы Карло для главного конкурента "Шахтёра" за второе место.

К сожалению, украинский чемпион дважды пересёкся с "Реалом" в тот момент, когда действующего обладателя ЛЧ вопрос о выходе в плей-офф ещё волновал. И хоть во второй игре с "горняками" мадридцы не играли на все 100, но тот же окровавленный гол Рюдигера чётко отобразил, каким был их настрой. Сегодня же команду Анчелотти результат уже не волновал, и "РБ Лейпциг" вцепился и взял своё. Теперь "Шахтёр" спасёт лишь вторая победа над "быками". Другое дело, что Лейпциг Марко Розе – совсем не та команда, которой они были два месяца назад.

Тревожный звоночек прозвучал у врат Тибо Куртуа уже на первой минуте, когда Давид Раум нашёл Нкунку в чужой штрафной, но Милитао вовремя успел вставить свою ногу. Сигнал не был услышан, и уже в первые 20 минут лучший вратарь мира был вынужден дважды вынимать мяч из сетки собственных ворот. Оба гола пришли с угловых. Сначала Йошко Гвардиол добил мяч в пустые ворота после того, как Куртуа вытащил сложнейший мяч от Андре Силвы. Вскоре Нкунку с метров 7 запустил мяч под перекладину, первым сориентировавшись после рикошета.

Между голами у того же Нкунку была ещё одна убойная возможность. Родриго потерял мяч в центре поля, Шлагер запустил Кристофера вперёд, и импульсивный выход Куртуа из ворот лишь чудом не закончился голом. Этот момент хорошо характеризует игру "Реала" в этой встрече. Молодые Родриго и Камавинга, подменявшие Бензема и Модрича, часто спешили с обострением и привозили атаку на свои ворота. При этом без риска создавать ничего не удавалось – Асенсио не давал нужного объёма забеганий за спину, бразильских вундеркиндов хозяева крыли в несколько тел на каждого, а Камавинга в роли десятки терялся.

До перерыва "Реал" прижмёт хозяев, Винисиус и Родриго по разу найдут свой момент, а первый даже отыграет один мяч после блестящего удара головой под самую стойку. Но на второй тайм этот импульс не передался. "Реал" всё больше необоснованно рисковал, Лейпциг регулярно выбегал в контратаки. И чем больше лезли мадридцы вперёд, тем тяжелее приходилось Милитао и Рюдигеру. Эта пара выдала не менее мощный матч, чем Симакан или Гвардиол по ту сторону поля, но у тех хотя была гораздо более приличная подстраховка.

В конце концов тонкий трос, по которой ходил "Реал" всю игру после перерыва, порвался. На 81-й минуте свежий Вернер мастерски забежал Милитао за спину, и после прострела Симакана восстановил перевес РБ в два мяча. Буквально за минуту до этого у Винисиуса был единственный шанс за весь второй тайм для "Реала", но с нескольких метров бразилец пробил мимо. До финального свистка Родриго успеет заработать пенальти на ровном месте, и его успешно исполнить, но сразу за ним прозвучал финальный свисток.

3:2. "РБ Лейпциг" одержал вполне заслуженную победу над действующим чемпионов, действовавшим в полурезервном составе. Сегодня "Реалу" не хватило глубины в атаке. Как в виде достаточного количества открываний за спину защитников, так и в кадровом плане – усилить игру в атаке с лавки Анчелотти сегодня мог лишь тенью Эдена Азара.

Лига Чемпионов, группа F. 5-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Реал 3:2

Голы: Гвардиол 13, Нкунку 18, Вернер 81 – Винисиус 44, Родриго 90+4 (пен)

"Лейпциг": Бласвих – Симакан (Хенрикс, 89), Орбан, Гвардиол, Раум (Диалло, 69) – Шлагер, Айдара (Кампль, 84) – Собослаи, Нкунку, Форсберг (Ольмо, 69) – Андре Силва (Вернер, 69)

"Реал": Куртуа – Васкес (Карвахаль, 69), Милитао, Начо (Алаба, 69), Рюдигер – Чуамени, Кроос (Азар, 76) – Асенсио, Камавинга, Винисиус – Родриго

Предупреждение: Васкес 49