Степаненко: Выход из группы? Почему бы и нет

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко оценил ничью с "Селтиком" (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Для нас это была сложная игра. "Селтик" играл очень хорошо, но мы были терпеливы, дождались момента и забили. Мы могли забить еще раз, но для нас это хороший результат.

У нас был второй шанс забить, но у "Селтика" тоже были шансы, поэтому я считаю, что ничья — это справедливый результат. Для нас это лучше, но обе команды заслужили ничью.

Выход из группы? Почему бы и нет? В начале группового этапа никто не думал, что мы можем так играть. Теперь у нас есть возможность продолжить участие в Лиге чемпионов. Мы выиграли первый матч у "Лейпцига", поэтому будем бороться за победу и в финальной игре", - сказал Степаненко.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтеру" в последнем туре нужно обыграть "РБ Лейпциг".