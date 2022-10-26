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Степаненко: Выход из группы? Почему бы и нет

Лига Чемпионов
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Нужно просто обыграть Лейпциг

Степаненко: Выход из группы? Почему бы и нет

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Опорник "Шахтера" Тарас Степаненко оценил ничью с "Селтиком" (1:1) в 5-м туре Лиги чемпионов.

"Для нас это была сложная игра. "Селтик" играл очень хорошо, но мы были терпеливы, дождались момента и забили. Мы могли забить еще раз, но для нас это хороший результат.

У нас был второй шанс забить, но у "Селтика" тоже были шансы, поэтому я считаю, что ничья — это справедливый результат. Для нас это лучше, но обе команды заслужили ничью.

Выход из группы? Почему бы и нет? В начале группового этапа никто не думал, что мы можем так играть. Теперь у нас есть возможность продолжить участие в Лиге чемпионов. Мы выиграли первый матч у "Лейпцига", поэтому будем бороться за победу и в финальной игре", - сказал Степаненко.

Напомним, что для выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов "Шахтеру" в последнем туре нужно обыграть "РБ Лейпциг".

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго)
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Источник:
UEFA

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